Nicolo Figini | 22 Ottobre 2024

Come funziona il nuovo strumento di Meta AI su WhatsApp, che permetterà all’intelligenza artificiale di ricordare i dettagli scritti nelle chat private. Ecco tutto quello che sappiamo.

La funzione di Meta AI su WhatsApp

Il social di messaggistica più famoso al mondo sta per introdurre importanti novità all’interno del servizio. Nei giorni scorsi abbiamo parlato delle chat vocali di Meta AI, così che gli utenti potranno interagire in tempo reale con l’intelligenza artificiale. Al momento, sappiamo soltanto che si potrà scegliere tra dieci opzioni di voce diverse in base alle proprie preferenze.

Ma non finisce qui, perché a quanto pare sta per entrare in gioco un nuovo strumento. La domanda che dobbiamo farci è “come funziona il prossimo tool di Meta AI su Wahtsapp, con il quale l’intelligenza artificiale di ricorderà i dettagli scritti nelle chat private?“. La risposta viene data anche dal sito HD Blog e il tutto si basa su una tecnologia chiamata Meta AI Chat Memory.

Questa permetterà, appunto, di segnare in un registro dei dettagli importanti condivisi dagli utenti nel corso delle loro conversazioni. Il chatbot si potrà ricordare, in maniera del tutto automatica, una serie di informazioni: preferenze alimentari, compleanni, interessi, allergie, libri e film preferiti e molto altro ancora. Tuttavia, ci sono ovviamente delle garanzia per la tutela della privacy.

Gli utenti che utilizzeranno la funzione di Meta AI su WhatsApp, infatti, potranno avere il controllo sui propri dati sensibili. Si avrà la possibilità di aggiornare o rimuovere dettagli specifici e richiedere di memorizzarne altri con il pulsante “Ricorda Questo“.

Ad oggi, lo strumento non è ancora disponibile per tutti gli utenti ma è stato individuato nella versione beta di WhatsApp per Android 2.24.22.9. Una volta aggiunta, si potrà trovare nella sezione Memory alla scheda contatto di Meta AI sul social di messaggistica. Ecco, dunque, come funziona il tool di Meta AI su WhatsApp.