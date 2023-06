News

Martina Pedretti | 28 Giugno 2023

Meta annuncia nuovi strumenti per la sicurezza degli adolescenti in arrivo su Instagram e Facebook: di cosa si tratta

Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha annunciato nuove misure per affrontare le preoccupazioni sull’impatto delle sue piattaforme sugli utenti più giovani. Con l’introduzione di innovativi strumenti di monitoraggio, Meta mira a fornire ai genitori maggiore chiarezza sulle attività online dei loro ragazzi e promuovere abitudini digitali più sane.

Uno degli aggiornamenti chiave è l’aggiunta degli strumenti di supervisione per genitori su Messenger, l’app di messaggistica istantanea di Meta. Analogamente agli strumenti esistenti su Instagram, genitori e tutori avranno ora la possibilità di monitorare l’utilizzo dello strumento di chat da parte dei propri ragazzi.

Infatti potranno tenere traccia della quantità di tempo che i loro ragazzi trascorrono su Messenger, visualizzare e ricevere aggiornamenti sul loro elenco di contatti e persino ricevere notifiche se l’adolescente segnala qualcuno.

Per promuovere un utilizzo più sano della sua piattaforma di punta, Meta ora spingerà gli utenti adolescenti a fare delle pause da Facebook dopo 20 minuti. Questa funzione ha lo scopo di incoraggiare gli adolescenti ad allontanarsi dall’app e impegnarsi in altre attività offline. Fissando limiti di tempo, Meta spera di trovare un equilibrio tra coinvolgimento digitale e interazioni nel mondo reale.

Invece su Instagram Meta introduce una nuova funzionalità che suggerisce agli adolescenti di chiudere l’app se stanno scorrendo i video di Reels per troppo tempo. Questa iniziativa si basa su funzionalità esistenti come la modalità silenziosa, che trattiene temporaneamente le notifiche e consente agli utenti di concentrarsi.

Oltre a promuovere abitudini di utilizzo più sane, Meta sta anche implementando misure di sicurezza avanzate su Instagram. L’azienda sta testando una funzionalità che limita il modo in cui gli utenti interagiscono con i non follower. Ora, gli utenti devono inviare un invito a connettersi con qualcuno se non sono già follower.

Inoltre, se gli utenti adolescenti trascorrono una quantità eccessiva di tempo su un tipo specifico di contenuto, Meta li spingerà attivamente verso argomenti diversi, per fornire un’esperienza utente più equilibrata e positiva.

Oltre alle nuove funzionalità, Meta ha introdotto un hub educativo per i genitori su Instagram. Questo fornisce risorse, suggerimenti e articoli di esperti sulla sicurezza degli utenti dei più giovani.