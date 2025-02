Meta avvisa: i suoi sistemi di AI scansioneranno i DM

News

Martina Pedretti | 13 Febbraio 2025

meta

Meta avverte che i suoi sistemi di AI scansioneranno i DM, qualora si menzionasse Meta AI in un messaggio privato

Meta ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che permette ai suoi strumenti di intelligenza artificiale di scansionare i messaggi privati degli utenti. Questa novità, notificata a molti attraverso un pop-up nell’app, riguarda l’integrazione di @MetaAI nelle chat di Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp.

Come funziona la novità di Meta AI?

Ora puoi menzionare @MetaAI in qualsiasi conversazione per ricevere risposte e assistenza immediata. Tuttavia, quando lo fai, i messaggi di quella chat potrebbero essere utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale di Meta.

Meta specifica che, sebbene si impegni a rimuovere informazioni sensibili e identificatori personali, non può garantire la totale protezione della privacy. L’azienda consiglia di evitare di condividere dati come password, informazioni bancarie o dettagli riservati.

Se non sei a tuo agio con questa funzionalità, ecco alcuni passaggi da seguire:

Non utilizzare @MetaAI: evita di menzionarlo nelle tue conversazioni. Elimina o modifica i messaggi sensibili: rimuovi contenuti privati dalle chat. Elimina la chat: se non vuoi correre rischi. Limita l’uso delle app di Meta: una scelta radicale, ma efficace.

Non è necessario pubblicare un post dichiarando che non autorizzi l’azienda a usare i tuoi dati. Accettando i termini di servizio al momento dell’iscrizione, hai già concesso questa autorizzazione.

Se hai dubbi sulla tua privacy, evita di usare Meta AI nei DM. Puoi sempre avviare una chat separata con l’assistente virtuale per mantenere al sicuro le tue conversazioni personali.