Martina Pedretti | 28 Agosto 2023

Addio a Messenger Lite: chiusura dell’app a settembre

Meta ha deciso di chiudere ufficialmente l’app di Facebook Messenger Lite, la sua versione leggera e ridotta di Messenger. Presto infatti gli utenti dell’app inizieranno a ricevere un messaggio che consiglia loro di “passare a Messenger per continuare a chattare“.

Come riporta TechCrunch, l’app è stata rimossa dal Google Play Store per i nuovi utenti e non sarà più disponibile dopo il 18 settembre per gli utenti attuali. Possiamo quindi dire addio a Facebook Messenger Lite.

“A partire dal 21 agosto, le persone che utilizzano l’app Messenger Lite per Android verranno indirizzate a Messenger o FB Lite per inviare e ricevere messaggi su Messenger“, ha detto a TechCrunch un portavoce di Meta in una e-mail.

Meta, all’epoca conosciuta come Facebook, ha introdotto Messenger Lite per Android nel 2016 per gli utenti con dispositivi Android meno potenti. L’app offre solo le funzionalità principali di Messenger per occupare meno spazio di archiviazione e potenza di elaborazione. Sebbene Meta abbia lanciato anche Messenger Lite per iOS, la società lo ha chiuso nel 2020.

Secondo l’azienda di analisi mobile data.ai, le versioni Lite dell’app avevano un totale di download stimati in circa 760 milioni a livello globale. L’India rappresentava la porzione più grande, seguita da Brasile e Indonesia. Gli USA si classificano all’ottavo posto in termini di download a vita.

La notizia arriva in un momento in cui Meta ha annunciato che Messenger abbandonerà il supporto SMS, sempre a settembre. L’azienda ha informato gli utenti che non potranno più utilizzare Messenger per inviare e ricevere messaggi SMS inviati dalla rete cellulare dopo il 28 settembre 2023.

A fine agosto, Meta ha anche dichiarato di voler abilitare la crittografia end-to-end per impostazione predefinita per Messenger entro la fine del 2023. Il colosso della tecnologia sta inoltre espandendo il test delle funzionalità di crittografia end-to-end a milioni di chat di persone in più.