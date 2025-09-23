Meta lancia l’assistente di Facebook Dating per aiutare a trovare l’amore

News

Martina Pedretti | 23 Settembre 2025

Meta presenta l’assistente di Facebook Dating: l’IA che vuole aiutarti a trovare l’amore

Meta continua a investire su Facebook Dating, il servizio dedicato agli incontri online lanciato nel 2019, e annuncia una serie di novità pensate per rendere l’esperienza più personalizzata.

La novità principale è l’arrivo di un assistente virtuale integrato nell’app di Dating, progettato per supportare gli utenti nella ricerca di potenziali partner. L’IA non si limita a proporre corrispondenze in base a criteri tradizionali come età o istruzione, ma consente di inserire richieste molto più specifiche. In pratica, sarà possibile chiedere qualcosa come: “Trova un ragazzo appassionato di musica a Roma” e ricevere suggerimenti mirati.

Secondo Meta, l’obiettivo non è simulare un’identità alternativa, ma piuttosto aiutare gli utenti a ottimizzare il proprio profilo e a scoprire persone con interessi davvero compatibili. L’assistente può persino proporre idee per rompere il ghiaccio o perfezionare la descrizione personale, anche se questa funzione solleva qualche dubbio sul confine tra autenticità e “personalità creata dall’IA”.

Accanto a questa novità, debutta anche la funzione “Meet Cute”, che affida a un algoritmo di abbinamento personalizzato il compito di presentare agli utenti un potenziale partner a sorpresa. In sostanza, se non sai da dove iniziare, sarà il sistema a scegliere per te, basandosi sulle informazioni del tuo profilo.

L’aggiornamento arriva in un momento in cui Facebook Dating registra una crescita di utilizzo tra i giovani adulti. Secondo i dati diffusi da Meta, le interazioni quotidiane nella fascia 18-29 anni sono aumentate del 24% nell’ultimo anno, con un incremento del 10% nelle corrispondenze.

In un panorama dominato da app come Tinder e Hinge, Meta punta dunque a rafforzare il proprio servizio con strumenti intelligenti che combinano dati, algoritmi e un pizzico di sorpresa. Resta da capire se gli utenti apprezzeranno un “cupido digitale” capace di intervenire così attivamente nelle dinamiche degli incontri online.