Meta lancia il cavo sottomarino più lungo al mondo per portare ovunque l’AI

Martina Pedretti | 18 Febbraio 2025

Meta ha annunciato Project Waterworth, il cavo sottomarino più lungo al mondo per portare ovunque l’intelligenza artificiale

Meta lancia il più grande progetto di cavi sottomarini della storia

Meta ha ufficialmente annunciato il suo più ambizioso progetto di connettività: Project Waterworth, il cavo sottomarino più lungo mai realizzato, che collegherà cinque continenti attraverso oltre 50.000 chilometri di fibra ottica. L’iniziativa mira a potenziare la connettività globale e sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali, con un occhio di riguardo per l’intelligenza artificiale.

Secondo Meta, Project Waterworth collegherà USA, India, Brasile, Sudafrica e altre zone strategiche, per favorire l’inclusione digitale e creare nuove opportunità economiche e tecnologiche. L’iniziativa, annunciata dopo mesi di speculazioni, avrà un costo stimato di circa 10 miliardi di dollari, una cifra relativamente contenuta rispetto agli oltre 70 miliardi di dollari che Meta prevede di investire in infrastrutture nel 2025.

Meta ha evidenziato come questo progetto sia cruciale per sostenere la crescente domanda di capacità di elaborazione richiesta dall’intelligenza artificiale (IA). L’azienda intende rendere l’IA e altre tecnologie emergenti accessibili su scala globale. “Con Project Waterworth possiamo garantire che i vantaggi dell’IA siano disponibili per tutti, indipendentemente dalla loro posizione geografica”, ha dichiarato Meta.

Nonostante le sfide, Project Waterworth rappresenta un passo significativo verso un mondo più connesso e accessibile. Con questa iniziativa, Meta non solo amplia la propria rete, ma ridefinisce il futuro della connettività globale.