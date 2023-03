News

Andrea Sanna | 14 Marzo 2023

Da giorni diverse indiscrezioni riguardano la possibilità di nuovi licenziamenti da parte di Meta. Come riferisce TechCrunch a esporsi pubblicamente adesso è l’amministratore delegato e fondatore del social, Mark Zuckerberg. Il CEO ha confermato che Facebook ha intenzione di licenziare altri 10 mila dipendenti. Ma non solo. perché l’idea pare sia quella anche di bloccare le assunzioni per 5 mila posti non ancora occupati.

Questa notizia arriva a seguito del taglio di personale che Meta aveva annunciato a novembre 2022 e rientra nella ristrutturazione interna che Mark Zuckerberg ha intenzione di dare all’azienda. Il tutto prenderà il via da aprile e dovrebbe riguardare poi anche la divisione business a maggio.

Nel comunicato postato sul blog ufficiale, come dicevamo è stato il CEO di Meta a rendere ufficiale la scelta, spiegando appunto i nuovi obiettivi da realizzare un una visione del progetto a lungo termine. Questo anche per migliorare le performance finanziarie: “Sarà dura e non c’è modo di evitarlo. Significherà dire addio a colleghi talentuosi e appassionati che hanno contribuito al nostro successo. Si sono dedicati alla nostra missione e sono personalmente grato per tutti i loro sforzi“

A riguardo sempre Mark Zuckerberg ha fatto sapere che questo cambiamento bloccherà sia assunzioni che trasferimenti su Meta. Ma leggiamo le sue parole precise a riguardo: “Dato che quest’anno ho parlato di efficienza, ho affermato che parte del nostro lavoro comporterà la rimozione di posti di lavoro, e ciò sarà al servizio sia della costruzione di un’azienda più snella e più tecnica sia del miglioramento delle nostre prestazioni aziendali per consentirci di guardare avanti a lungo termine”.

Dunque i prossimi due mesi saranno cruciali per il personale di Meta che subirà dei tagli importanti. Notizia questa che sta già facendo molto discutere e divide l’opinione pubblica. Voi che ne pensate di questa scelta?