I-CHARGE-2000020W, il power bank di Techly potente ma compatto

I dispositivi elettronici mobili che funzionano a batteria e che usiamo ogni giorno sono numerosi e a causa dell’uso intenso che ne facciamo può capitare che esauriscano la carica prima della fine della giornata, di solito il momento in cui li colleghiamo a un alimentatore per ripristinare l’energia.

Per ricaricare questi piccoli apparecchi – tipicamente lo smartphone e il tablet ma anche lo smartwatch e gli auricolari wireless – in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, sono molto utili i power bank, piccole batterie portatili che grazie ai moderni accumulatori al litio hanno un ottimo rapporto potenza/peso.

Il tipico power bank è definito da alcune caratteristiche che è bene considerare prima dell’acquisto, per capire se è adatto a soddisfare le proprie esigenze. Innanzitutto la capacità della batteria, espressa in mAh, che indica la quantità massima di carica che il dispositivo può erogare. A questo dato si aggiunge la potenza di carica, misurata in watt e che dà un’indicazione di quanto velocemente è possibile ripristinare l’energia dell’apparecchio collegato. La terza caratteristica è il tipo di connessione disponibile per collegare l’accumulatore portatile e il dispositivo: può essere di tipo wireless induttivo oppure più comunemente via cavo Usb. In entrambi i casi è importante verificare che la connessione sia compatibile con i dispositivi da ricaricare.

Techly I-CHARGE-2000020W

Techly ha in catalogo diversi power bank, la maggior parte con forme simili a quelle di uno smartphone e caratterizzati da diversi tagli di capacità. Il modello I-CHARGE-2000020W è il più capiente, con una capacità di ben 20.000 mAh e una potenza di erogazione di 20 W, in grado di ricaricare in maniera rapida fino a due apparecchi portatili alla volta. Il dispositivo è un parallelepipedo con spigoli smussati, in plastica nera e grande 15,1 x 6,8 x 3 cm, con un peso di 407 grammi. Quindi sta bene in tasca ma il peso non è proprio trascurabile a causa del peso delle batterie ai polimeri di litio, che hanno una vita nominale di almeno 500 cicli completi di carica-scarica. L’apparecchio è dotato di un tasto di accensione (in realtà l’accensione è automatica) e di quattro piccoli led che indicano il livello di carica dell’accumulatore interno. L’elettronica integrata assicura la protezione da sovraccarichi, sovracorrenti e cortocircuiti.

I-CHARGE-2000020W misura 15,1 x 6,8 x 3 cm ed ha un peso di 407 grammi. La batteria al suo interno ha una capacità di ben 20.000 mAh con una potenza di erogazione di 20 W.

Le porte disponibili per caricare il power bank sono una microUsb (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A) e una Usb Type-C che serve anche per alimentare un dispositivo collegato (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A in input e 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,66 A in output). Completano la dotazione due Usb A per la sola ricarica di un apparecchio esterno (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A). Il prodotto non è compatibile con lo standard Power Delivery ed è fornito con un solo cavetto lungo 30 cm, terminato Usb A e microUsb.

I-CHARGE-2000020W è dotato di 4 porte Usb: una porta microUsb per la ricarica del power bank, una porta Usb Type-C bidirezionale e due porte Usb standard per la ricarica dei dispositivi connessi.

Nelle nostre prove il prodotto di Techly ha fatto il suo dovere e si è fatto apprezzare sia per il formato compatto sia per la velocità di carica grazie alla potenza di 20 watt.

Techly Fast Charging Power Bank I-CHARGE-2000020W

Euro 30,00

www.techly.it

PRO

Capacità e potenza elettriche molto elevate / Possibilità di caricare uno, due o tre dispositivi contemporaneamente

CONTRO

Un po’ troppo corto il cavetto in dotazione / Non compatibile con Power Delivery

PCProfessionale © riproduzione riservata.