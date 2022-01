Huawei P50 Pocket e Pro: uscita in Italia, prezzi e caratteristiche

Huawei P50 Pocket e Pro arrivano in Italia: news su uscita, prezzi e caratteristiche tecniche dei due smartphone top di gamma.

Huawei P50 Pocket e Pro uscita in Italia

Anche in Italia Huawei ha portato il P50 Pro e il pieghevole P50 Pocket. I due smartphone top di gamma sono arrivati nel nostro paese a fine gennaio, e sono pronti a conquistare gli amanti di Android. Cattive notizie per la versione base di questa linea, che invece non debutterà nel nostro paese.

Novità e caratteristiche

Quali sono le novità che rendono unici Huawei P50 Pocket e Pro? Sicuramente il comparto fotografico riserva qualche chicca inedita come il True-Chroma Image Engine per una massima precisione cromatica e il sistema di rilevamento della luce ambientale con sensore multi-spettro a 10 canali. Non manca poi li supporto alla registrazione video 4K su tutta la gamma focale e la stabilizzazione dell’immagine AIS Pro.

Huawei P50 Pro

Per quanto riguarda il Huawei P50 Pro, sono presenti quattro fotocamere posteriori: 50MP principale, f/1,8, 64MP tele, zoom ottico 3,5x, OIS, f/3, 40MP b/n, f/1, 13MP ultra grandangolare, f/2,2 . L’anteriore è invece di 13 MP.

Per quanto riguarda il display si tratta di un OLED 6,6″ FHD+, con refresh rate fino a 120Hz, campionamento tocco 300Hz, 450ppi. Il chip è lo Snapdragon 888 4G.

Parlando di memoria P50 Pro lavora su 8/256GB, con connettività 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, GPS e certificazione IP68. Il sistema operativo è EMUI 12, e nello schermo è integrato il sensore impronte.

Per quanto riguarda la batteria: 4.360mAh, ricarica rapida cablata 66W, wireless 50W. Le dimensioni e il peso corrispondono a 158,8×72,8×8,5mm per 195g

Infine i colori disponibili sono Cocoa Gold, Golden Black.

Fondamentale per P50 Pocket è il fatto che si tratti di uno smartphone pieghevole progettato in collaborazione con la stilista Iris Van Herpen. Gli utenti potranno avere a disposizione due display, quello interno da 6,9 pollici con rapporto 21:9 e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e la Cover Screen contenuta in un anello, per visualizzare rapidamente le notifiche ricevute.

Huawei P50 Pocket

Il chip è il Qualcomm Snapdragon 888 4G e la memoria è di 12/512GB. Anche in questo caso la connettività 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, GPS è garantita.

Passando al comparto fotografico Huawei P50 Pocket offre: anteriore (display interno): 10,7MP, f/2,2; posteriori: 40MP principale, f/1,8, 13MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°, 32MP Ultra Spectrum, f/1,8.

Per quanto riguarda le dimensioni e peso siamo davanti a 170×75,5×7,2mm (aperto), 87,3×75,5×15,2mm, 190g.

Infine le colorazioni disponibili si riducono a una sola, il Premium Gold.

Huawei P50 prezzi

Quanto costano infine il Huawei P50 Pro e il Pocket? Il prezzo varia a seconda delle funzionalità integrate in ogni versione disponibile. Il primo ha un costo di 1199,90 euro, con 8/25GB. Inoltre fino al 28 febbraio si potranno avere in omaggio gli auricolari FreeBuds, e una sostituzione dello schermo e della scocca posteriore per un anno.

Per quanto riguarda il P50 Pocket, il prezzo è di 1599,90 euro, per la versione 12/512GB. Inoltre fino al 28 febbraio si potranno avere in omaggio gli auricolari FreeBuds Lipstick, e una sostituzione dello schermo e della scocca posteriore per un anno.

