iPhone 13: la presentazione virtuale sarà a settembre

Continuano gli eventi a distanza, e anche nel caso della presentazione di iPhone 13, sembra che per il secondo anno di fila sarà scelta la modalità virtuale. Non ci sarà quindi alcuna manifestazione in presenza, secondo quanto dichiara Mark Gurman di Bloomerg. Il giornalista inoltre afferma che il tutto si terrà a settembre 2021.

Tim Cook ha annunciato solo la scorsa settimana che il rientro in ufficio dei suoi dipendenti slitterà a ottobre. Negli USA, così come nel resto del mondo, sta infatti prendendo sempre più piede la variante delta del COVID. Per questo motivo le restrizioni stanno tornando, nonostante la campagna vaccinale. Ora sembra che la presentazione di iPhone 13 si terrà il 14 settembre, con un evento digitale.

L’anno scorso la pandemia ha fatto slittare l’evento di un mese rispetto al solito appuntamento, ma stando a Bloomberg nel 2021 il tutto si svolgerà a settembre. Come nel 2020 tuttavia anche la presentazione di iPhone 13 sarà a distanza, senza pubblico. Non saranno quindi presenti giornalisti in sala, e Steve Jobs Theatre sarà quindi svuotato dei fanatici della Apple. La scelta è quindi in linea con le disposizioni emanate per il ritorno in ufficio. Si dovrà quindi rimanere in attesa per capire l’andamento della curva dei contagli negli USA.

Apple, secondo alcuni rumor, presenterà un totale di quattro smartphone. Tra questi iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Non sono ancora noti i dettagli in merito a questa nuova generazione di smartphone, in arrivo per sostituire il precedente gruppo capitanato da iPhone 12. In ogni caso sembra che nuovi iPhone non debbano introdurre grosse novità rispetto alla generazione arrivata prima di loro. Il design sembra rimarrà quasi lo stesso, ma non siamo ancora certi di questa informazione. Solo nei prossimi mesi potremmo parlare effettivamente di cosa sarà incluso in iPhone 13.

PCProfessionale © riproduzione riservata.