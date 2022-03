Ricarica wireless con un dispositivo invisibile? Si può

Chi non vuole ingombrare il piano di appoggio e vuole un caricatore davvero "invisibile" può ricorrere al caricatore wireless di Manhattan, che arriva a 10 watt e si fissa sotto il ripiano in maniera semplice e veloce.

Manhattan ha aggiunto al proprio ricco catalogo il nuovo caricatore wireless rapido I-CHARGE-WRDSK10W, un dispositivo che può essere installato sotto il ripiano della scrivania, così da essere veramente invisibile e non occupare alcuno spazio nella parte superiore del piano di lavoro. Con questa soluzione è possibile ricaricare dispositivi wireless come smartphone, auricolari, smartwatch e altri oggetti compatibili, semplicemente appoggiandoli sul piano sotto cui è posizionato il caricatore.

Questo sistema funziona non solo con scrivanie ma anche con tavolini, comodini, ripiani della cucina, mensole e piani simili, basta che abbiano uno spessore compreso tra 15 e 30 millimetri e che siano fatti di legno, plastica o vetro (l’unica, ovvia, esclusione è per i piani in metallo). Il prezzo dell’I-CHARGE-WRDSK10W è di 119,39 euro, ma fino al 31 marzo è possibile acquistarlo in promozione a 98,99 euro.

L’I-CHARGE-WRDSK10W ha una potenza massima di ricarica di 10 watt ed è compatibile con i dispositivi che supportano la ricarica veloce wireless.

I-CHARGE-WRDSK10W: le caratteristiche tecniche

Il caricatore vero e proprio, realizzato in ABS nero, è molto compatto (misura 106 x 106 x 20 millimetri per 190 grammi di peso) ed è dotato di indicatori led per il controllo dello stato di funzionamento. La corrente è fornita da un alimentatore esterno collegato con un cavo lungo 1,2 metri. La potenza massima di ricarica è di 10 watt, con un consumo in stand-by inferiore a 0,1 watt. Per un trasferimento ottimale dell’energia è necessario che il dispositivo da ricaricare sia ben centrato rispetto all’apparecchio di Manhattan, che consente una tolleranza di disallineamento pari a 20 millimetri.

L’installazione è semplicissima, l’I-CHARGE-WRDSK10W può essere fissato tramite biadesivo 3M o quattro viti (tutto in dotazione). È inoltre fornito in dotazione anche un adesivo circolare rimovibile per contrassegnare l’area di ricarica. Da segnalare che l’elettronica interna è protetta da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento, con ripristino automatico del funzionamento, inoltre rileva la presenza di oggetti metallici estranei per prevenire interferenze e danni.

Prodotti compatibili

La ricarica veloce a 10 watt è supportata dagli smartphone Samsung Galaxy S7, Note 8 e modelli successivi, dai Huawei Mate 20 Pro e RS, P 20, P 30 e successivi. La ricarica scende a 7,5 watt con i telefoni Apple iPhone serie 8, X, 11, 12 e seguenti (il sistema è compatibile anche con gli accessori Apple MagSafe), diminuisce ulteriormente a 5 watt con tutti i dispositivi abilitati Qi, inclusi i modelli Google Pixel e Nexus, Asus, LG, Sony e altri ancora.

