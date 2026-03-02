Tutte le novità motorola, con un occhio anche al Mondiale

Mobile | Smartphone

Svelato il nuovo motorola razr fold, il suo primo smartphone pieghevole a libro che costituisce un’importante aggiunta al portfolio razr. Nato per offrire un’esperienza versatile per lavoro, creatività e intrattenimento, il dispositivo presenta un display esterno da 6,6 pollici che si apre in un ampio display interno 2K LTPO da 8,09 pollici, offrendo una tela espansiva senza compromessi.

Quante novità legate anche al Mondiale FIFA 2026

Il nuovo motorola edge 70 fusion è un dispositivo che unisce un design proiettato al futuro, materiali innovativi, una fotografia all’avanguardia e capacità AI avanzate. Progettato per gli utenti che desiderano stile senza compromessi, motorola edge 70 fusion offre un’esperienza premium in ogni dettaglio, dal suo design a quattro curve al suo sistema di fotocamere intelligente.

Motorola ha inoltre ampliato il proprio portfolio moto things con il lancio di due nuovi auricolari, moto buds 2 plus e moto buds 2, che offrono esperienze audio di nuova generazione in un design elegante con colori Pantone. I nuovi auricolari offrono suono immersivo, funzionalità intelligenti e connettività senza interruzioni per migliorare il lavoro, l’intrattenimento e la vita di tutti i giorni.

La collezione FIFA World Cup 26 si espande con l’introduzione di due nuovi dispositivi premium: il motorola razr fold e il motorola edge 70 fusion. In qualità di Official Smartphone Partner di FIFA World Cup 2026, motorola continua a celebrare lo spirito del torneo sportivo più atteso del mondo attraverso dispositivi esclusivi che combinano un design elevato con un’innovazione mobile avanzata.

Entrambi i nuovi smartphone si uniscono al motorola razr FIFA World Cup 26 Edition precedentemente annunciato come parte della serie Collections by motorola, una linea progettata per celebrare l’unione e la creatività su scala mondiale. Ogni dispositivo incorpora il marchio ufficiale FIFA World Cup 26 e raffinati accenti placcati in oro 24 carati, fondendo artigianato premium con tecnologia orientata alle prestazioni.

Ma le novità non si fermano ai prodotti. Motorola ha annunciato “House of Moto Indigo“, il suo nuovo colore di brand globale co-creato con Pantone, che simboleggia l’evoluzione dell’azienda verso una vera e propria identità di tecnologia lifestyle, espressione di profondità, intelligenza e creatività.

L’azienda rafforza inoltre la sua partnership con FIFA World Cup 26™ attraverso il gioco FIFA Heroes, un innovativo titolo calcistico arcade 5 contro 5 che unisce icone reali e personaggi di fantasia; gli utenti Motorola godranno di contenuti esclusivi e di un’esperienza di gioco ottimizzata, in particolare per l’ampio display del razr fold.

Infine, Motorola ribadisce il suo impegno per la sicurezza e le soluzioni aziendali, stringendo una partnership strategica con la GrapheneOS Foundation per offrire una sicurezza mobile all’avanguardia. A questo si aggiungono Moto Analytics, una piattaforma di analisi di livello enterprise per una visibilità in tempo reale sulle prestazioni dei dispositivi, e l’espansione di Moto Secure con Private Image Data, una funzionalità che rimuove automaticamente i metadati sensibili dalle immagini, elevando la privacy degli utenti e l’ecosistema ThinkShield dell’azienda.