Design, eleganza, produttività e innovazione: Huawei presenta a Barcellona le novità di prodotto in campo wearable e tablet

redazione rivista | 19 Settembre 2024

In occasione del Huawei Innovative Product Launch di Barcellona, Huawei Consumer Business Group (CBG) ha svelato i suoi nuovi prodotti, in linea con il nuovo concetto ‘Fashion Edge’ per i dispositivi wearable eleganti che garantiscono allo stesso tempo una tecnologia all’avanguardia, tra cui la serie HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH D2 e HUAWEI WATCH Ultimate Green. Il lancio ha visto tra i protagonisti anche i tablet HUAWEI MatePad Pro da 12,2” e HUAWEI MatePad 12 X pensati per migliorare la produttività, dando spazio alla creatività degli utenti.

HUAWEI WATCH GT 5: la serie guidata dalla filosofia “Fashion Edge”

La serie HUAWEI WATCH GT 5 introduce il nuovo sistema HUAWEI TruSense, una funzione integrata di monitoraggio della salute e del fitness dotata di un sensore aggiornato e algoritmi migliorati – che offre risultati più rapidi, accurati e completi. Caratterizzata dal distintivo Design Sharp-Edged e disponibile nelle edizioni Pro e Standard, la serie HUAWEI WATCH GT 5 è guidata dal concetto “Fashion Edge”, in particolare con i modelli Pro realizzati in lega di titanio di grado aerospaziale e ceramica nanocristallina, in grado di offrire elevatissimi livelli di resistenza. Il nuovo smartwatch include anche caratteristiche sportive di livello Pro. Per gli amanti del golf e delle immersioni, HUAWEI WATCH GT 5 Pro aggiunge la modalità Corsi di Golf che include oltre 15.000 mappe1 di campi da golf di tutto il mondo, nonché la modalità Free Diving2, offrendo un tracker da polso per le attività sportive più completo. HUAWEI WATCH GT 5 Pro offre anche funzionalità professionali per il Trail Run3, come il supporto alla navigazione basata su segmenti e una mappa topografica fino a 10 metri.

Lo smartwatch offre un’autonomia eccezionale, in grado di assicurare fino a 14 giorni di utilizzo per i modelli HUAWEI WATCH GT 5 46mm e GT 5 Pro 46mm, e fino a 7 giorni per i modelli HUAWEI WATCH GT 5 41mm e GT 5 Pro 42mm4.

Gli ambassador dei prodotti wearable Huawei: Pamela Reif e Sir Mo Farah

Gli ambassador dei prodotti wearable Huawei, Sir Mo Farah e Pamela Reif, hanno presenziato all’evento di lancio a Barcellona. Mo Farah ha condiviso la sua esperienza sul running e sulle tecniche sportive avanzate, mentre Pamela Reif si è concentrata sul design dell’orologio e sui corsi di fitness dell’app, parlando della sua esperienza “Light Up Your Rings”. Pamela Reif ha parlato del nuovo smartwatch dichiarando: “HUAWEI WATCH GT 5 Pro è più di uno smartwatch; è un’icona di stile dall’aspetto davvero Fashion Edge. Inoltre, Huawei ha apportato miglioramenti veramente impressionanti al monitoraggio dell’attività fisica. Unisciti a me e accendi i tuoi anelli ogni giorno!”. Mo Farah ha condiviso lo stesso entusiasmo, aggiungendo: “Come runner, mi preoccupo dei piccoli dettagli per ottenere un vantaggio competitivo. Il GPS Sunflower potenziato è un cambiamento radicale, mentre la nuovissima funzione di analisi della forma di corsa può fornire a ogni runner informazioni su come ridurre i secondi dal proprio record personale.”

HUAWEI WATCH D 2: Huawei pioniera nel campo della salute

Il lancio di HUAWEI WATCH D2 ha introdotto un’innovazione rivoluzionaria con il primo dispositivo al mondo per il Monitoraggio Ambulatoriale della Pressione Arteriosa (ABPM)5 a essere certificato da NMPA e MDR. Questo rappresenta un passo significativo nel campo della tecnologia wearable, incarnando l’impegno di Huawei verso il concetto “Health Forward”. L’orologio offre una misurazione accurata della pressione arteriosa 24 ore su 24 e presenta il sistema HUAWEI TruSense per risultati più rapidi e precisi6. In termini di tecnologia della pressione arteriosa, Huawei ha innovato per oltre nove anni, avendo una partnership di lunga data con esperti globali di ipertensione, tra cui il Professor Gregory Stergiou, Presidente Eletto della International Society of Hypertension, e il Professor Wang Jiguang, Presidente della Chinese Hypertension League. HUAWEI WATCH D2 presenta un design leggero e sottile, incorporando un airbag meccanico ultra-stretto e un grande display da 1,82 pollici. È circa 1/5 della larghezza e 1/25 del volume dei tradizionali misuratori di pressione arteriosa per il braccio, rendendo facile effettuare misurazioni ovunque. Inoltre, con un solo tocco, gli utenti possono misurare fino a 9 indicatori corporei e generare un Health Overview report7 di panoramica della salute.

HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition per esplorare il mondo senza limiti

Un aggiornamento del modello dell’anno scorso, HUAWEI WATCH Ultimate introduce le nuove funzionalità avanzate per il golf e la modalità Spedizione migliorata, insieme a una nuova colorazione verde che combina tecnologie rivoluzionarie e una lavorazione all’avanguardia, incarnando lo spirito “Adventure Forward” per i più avventurosi. La nuova Green Edition presenta una lunetta in ceramica nano-tech bicolore, che richiede un processo di produzione più complesso per ottenere una combinazione di colori bianco e verde. La nuovissima modalità Corsi di Golf avanzata8 offre analisi precise per gli appassionati, incluse la misurazione della distanza di gioco, del colpo, l’AI Caddie e molto altro. La nuova funzione di Importazione dei Percorsi Spedizione9 si integra con l’app HUAWEI Health, permettendo agli utenti di importare i propri percorsi. Huawei si impegna ad aiutare i consumatori a coltivare uno stile di vita sano e le proprie abitudini di esercizio anche attraverso la campagna “Light Up Your Rings”. Sfruttando il sistema degli Anelli Attività e delle Medaglie, la campagna offre un’esperienza coinvolgente che aiuta le persone a vivere una vita più sana. Inoltre, i wearable di Huawei sono sempre progettati per essere compatibili sia con smartphone Android che iOS, per rendere le ultime innovazioni tecnologiche in ambito salute e le funzionalità di tracciamento10 sportivo accessibili a un pubblico ancora più ampio.

HUAWEI MatePad Pro da 12,2”: un display per un’esperienza visiva premium e adatta a ogni esigenza

Il più recente tablet flagship della serie MatePad, HUAWEI MatePad Pro 12.2”, è progettato per offrire un’esperienza basata su creatività e produttività. Dotato di un innovativo Display Tandem OLED PaperMatte11, HUAWEI MatePad Pro da 12,2” offre una luminosità massima impressionante di 2000 nit12 per un’esperienza visiva autentica. Le avanzate tecnologie antiriflesso e di incisione a nanoscale assicurano un’esperienza visiva premium e simile alla carta. Il tablet include anche la HUAWEI Glide Keyboard13, che presenta un design 2-in-1 per la memorizzazione e la ricarica della penna e della tastiera. Per ispirare la creatività, l’app GoPaint14 offre inoltre una vasta gamma di strumenti per la creazione digitale, tra cui i rivoluzionari pennelli Splatter e Fluido15. Il FangTian Painting Engine 2.0 supporta una tela ultra-grande da 8K, fornendo strumenti di livello professionale per la propria espressione artistica.

HUAWEI MatePad 12 X: il design incontra la creatività e la produttività

HUAWEI MatePad 12 X è un modello leggero, progettato per le giovani generazioni. Il tablet aumenta la produttività, offrendo al contempo un’esperienza di utilizzo piacevole. Il nuovo tablet presenta l’innovativa finitura Shimmery Pearlescent Sheen, che conferisce un bianco metallico con effetti cangianti a seconda dell’illuminazione. Il corpo del device interamente in metallo con design integrato, lo rende elegante e resistente. HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition è dotato di un display PaperMatte ultra-luminoso16, offrendo una qualità superiore nella visualizzazione, nella scrittura e nel tocco, rendendolo ideale per la lettura e il lavoro creativo. Il 19 settembre 2024, Huawei ha ufficialmente lanciato l’attività globale GoPaint con il tema “Creative By Nature”. Dal giorno di avvio fino al 31 dicembre 2024, gli appassionati di pittura di tutto il mondo possono condividere le loro opere d’arte digitale uniche sulla piattaforma HUAWEI Community.

Huawei rinnova il suo impegno: innovazione, moda e creatività

Alex Huang, Chief Marketing Officer di Huawei Consumer BG, sottolinea l’impatto globale del marchio e il suo impegno per l’innovazione. Evidenziando l’impegno di Huawei nel mescolare tecnologia all’avanguardia, moda e creatività nei suoi prodotti, integrandoli perfettamente nella vita quotidiana dei consumatori, il marchio continua a ispirare attraverso campagne come l’iniziativa Light Up Your Rings e l’attività globale GoPaint. “Il nostro obiettivo è portare prodotti innovativi che offrano ai consumatori un’unica combinazione di moda e creatività”, ha dichiarato Alex. “Ispirando i nostri utenti, Huawei si impegna a creare un mondo più connesso, dove la tecnologia migliora la vita quotidiana e avvicina le persone”.