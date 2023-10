HUAWEI WATCH GT 4: Quando il Design Abbraccia la Tecnologia

Wearable

redazione rivista | 11 Ottobre 2023

Il futuro della tecnologia indossabile è qui, e si chiama HUAWEI WATCH GT 4. Huawei ha lanciato sul mercato il suo nuovo smartwatch, che rappresenta un perfetto connubio tra design sofisticato e avanzate funzionalità tecnologiche. Questo nuovo dispositivo è ora disponibile su Huawei Store, e promette di rivoluzionare il mondo degli smartwatch.

Huawei ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nell’unire moda e tecnologia con il suo HUAWEI WATCH GT 4. Il dispositivo fa parte della serie flagship Watch GT, ed è il risultato della filosofia “Fashion Forward” del marchio, che punta a innovare il settore dei wearable. Il design sofisticato offre agli utenti la possibilità di personalizzare il proprio stile, scegliendo tra due diverse varianti: una da 46mm con un audace design ottagonale, e una da 41mm con un elegante design glamour ispirato alla gioielleria di lusso.

Tra le caratteristiche distintive di HUAWEI WATCH GT 4, segnaliamo in particolare la vasta gamma di combinazioni di colori e cinturini, che permettono a chiunque di esprimere il proprio stile. Inoltre, il dispositivo offre una vasta scelta di oltre 25.000 quadranti personalizzabili tramite l’app Huawei Health, consentendo agli utenti di adattare l’orologio alle proprie preferenze.

Lo smartwatch è disponibile in due varianti: da 46mm con un design ottagonale e una struttura robusta e resistente, e da 41mm caratterizzato da un elegante design glamour ispirato alla gioielleria di lusso. È possibile personalizzare il proprio HUAWEI WATCH GT grazie alle sette diverse combinazioni di colorazioni disponibili, adattandosi a stili, personalità e occasioni diverse. Huawei ha ideato una versione più classica e maschile da 46mm con bracciale in acciaio inossidabile, cinturino marrone in pelle, cinturino verde in materiale composito e infine la variante con cinturino in materiale fluoroelastomero. Più adatta al pubblico femminile invece, la versione da 41mm, disponibile con un’elegante maglia milanese dorata, cinturino bianco in pelle e cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate.

Una Decade di Huawei nel Settore dei Wearable

Huawei è un nome familiare nel mondo della tecnologia, e la sua esperienza nel settore dei wearable si estende per oltre dieci anni. Fin dal lancio del suo primo smart band, il Huawei TalkBand B1, nel 2014, l’azienda ha costantemente innovato e migliorato i suoi prodotti. Con il lancio della serie HUAWEI WATCH 4, Huawei celebra un decennio di progressi nel settore dei wearable.

Negli ultimi anni, Huawei ha compiuto grandi passi avanti nella tecnologia di monitoraggio della salute, introducendo funzionalità come il monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 e l’analisi avanzata della qualità del sonno. Inoltre, con oltre 8 anni di investimenti in ricerca e sviluppo e la creazione di centri HUAWEI Health in Cina e in Europa, specializzati appunto nello studio e nella sperimentazione in ambito dei device wearable attraverso apparecchiature meccaniche e software per simularne scenari di utilizzo, Huawei ha migliorato notevolmente la precisione della lettura della frequenza cardiaca, offrendo un monitoraggio accurato anche durante attività fisiche intense come la corsa o il salto della corda.

Una Nuova Esperienza di Fitness

HUAWEI WATCHGT 4 è progettato per gli amanti del fitness. Con la funzione Anelli Attività, è possibile monitorare facilmente le proprie prestazioni giornaliere e ricevere premi per il raggiungimento dei propri obiettivi. Inoltre, il dispositivo offre accesso a oltre 100 modalità sportive diverse, tra cui sport di tendenza come il padel e gli E-sports. Per chi pratica escursionismo e corsa, la versione ideale è HUAWEI WATCH GT 4 46mm, che permette di usufruire del tracciamento GNSS ad alta precisione dual-band a cinque sistemi, ottima anche quando si corre in città, in quanto la densità strutturale potrebbe potenzialmente ostacolare la ricezione del segnale.

Una delle caratteristiche più innovative di HUAWEI WATCH GT 4 che abbiamo apprezzato è l’app “Rimani in forma”, che fornisce consigli personalizzati sulla gestione delle calorie basate su dati in tempo reale. Consigliamo di utilizzare questa funzione come un’aggiunta preziosa per chiunque cerchi di mantenere uno stile di vita sano.

Un Assistente Smart al Polso

Oltre alle funzioni legate al fitness, HUAWEI WATCH GT 4 semplifica la vita quotidiana con un nuovo launcher, la possibilità di rispondere ai messaggi e alle notifiche, e l’accesso a diverse applicazioni di terze parti tra cui musica, navigazione e molto altro. Inoltre, il dispositivo offre una straordinaria durata della batteria, fino a 2 settimane per la versione da 46mm e fino a 7 giorni per la versione da 41mm, superando la maggior parte degli smartwatch presenti sul mercato.

HUAWEI WATCH GT 4 è disponibile su Huawei Store in diversi varianti a partire da 249,90 euro. Fino al 31 ottobre sarà attiva una promozione che, all’acquisto, permette di ricevere automaticamente 1 anno di estensione della garanzia commerciale e gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio. Inoltre, anch’esso fino al 31 ottobre, acquistando HUAWEI WATCH GT 4 utilizzando il codice APCPGT si potrà ricevere anche un secondo cinturino o la bilancia HUAWEI Scale 3.

Conclusioni

Con WATCH GT 4, Huawei dimostra ancora una volta la sua leadership nel settore dei wearable. Unendo design elegante e tecnologia avanzata, questo smartwatch è destinato a diventare un must-have per chi cerca un equilibrio tra stile e benessere. Con le sue avanzate funzionalità di monitoraggio della salute e il suo design personalizzabile, HUAWEI WATCH GT 4 è pronto a conquistare il cuore degli appassionati di tecnologia e fitness.

Abbiamo apprezzato particolarmente la versatilità di HUAWEI WATCH GT 4, capace di adattarsi a qualunque tipo di utilizzo, da quello quotidiano all’attività sportiva. Il suo design elegante si presta per ogni occasione e l’ampio quadrante permette di visualizzare con estrema facilità le notifiche e le informazioni. Ottimo anche per allenarsi, il monitoraggio di salute e il tracciamento GPS risultano essere particolarmente avanzati. Caratteristiche che si vanno ad unire al prezzo, che risulta essere decisamente vantaggioso. HUAWEI WATCH GT 4 è sicuramente tra gli smartwatch più completi attualmente presenti sul mercato.