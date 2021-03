Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi Lite 5G e Pro: prezzo e specifiche

Nel corso della giornata del 29 marzo, Xiaomi ha presentato i suoi nuovi smartphone in un evento dedicato. Tra quelli annunciati troviamo Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11 Lite 4G, Mi 11 Lite 5G e Mi 11i, che vanno a soddisfare un gruppo eterogeneo di utenti. Il produttore cinese ha infatti voluto proporre tanti modelli che si possono adattare alle tasche di svariati clienti. Ma andiamo a scoprirli in dettaglio.

Xiaomi Mi 11 novità

Tra i modelli più attesi figura lo Xiaomi Mi 11 Ultra, che possiede avanzate capacità fotografiche, che si addicono a un prodotto top gamma. Inoltre le due varianti LTE e 5G di Mi 11 Lite hanno entrambe una tripla fotocamera posteriore e display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate a 90Hz. Il primo modello ha lo Snapdragon 732G mentre lo Snapdragon 780G è sul secondo. Invece Mi 11i sfrutta la piattaforma SD888, con refresh rate a 120Hz e una tripla fotocamera con sensore principale da 108MP.

Xiaomi Mi 11 Ultra specifiche e prezzo

Xiaomi Mi 11 Ultra

Mi 11 Ultra è il top di gamma e si presenta con pannello da 6,8 pollici Samsung AMOLED E4 con refresh rate a 120Hz. Inoltre possiede un doppio speaker, una batteria da 5.000mAh con ricarica a 67W. Quest’ultima è stata realizzata con tecniche innovative, ovvero dei nano catodi di ossido di silicio di 2 generazione che incrementano di dieci volte la capacità di stoccaggio degli ioni di litio rispetto ai catodi di grafite usati da altri produttori.

Xiaomi Mi 11 Ultra è certificato IP68, e ha una valvola a pressione a elevata impermeabilità. Inoltre sul retro è presente un secondo piccolo display AMOLED da 1,1 pollici per: always-on, visualizzazione rapida delle notifiche, specchio da selfie. Per quanto riguarda il il comparto fotografico: il sensore principale è Samsung GN2 di Samsung da 50MP, con una lente periscopica da 48MP con zoom ottico 5x, ibrido 10x e digitale 120x e un grandangolo da 48MP con campo di visione di 128°. La memoria è 12GB di RAM e 256GB per l’interna.

Per quanto riguarda le dimensioni e il peso, lo smartphone è 164,3×74,6×8,38mm per 234 grammi. Quanto costa Xiaomi Mi 11 Ultra? Il prezzo di questo dispositivo in Italia è di 1.199 euro. Le colorazioni sono Ceramic White, Ceramic Black.

Xiaomi M11 Pro

Una variante del Mi 11 Ultra è il M11 Pro, che però non dovrebbe per il momento debuttare in Italia. Le differenze con l’altro modello sono uno zoom periscopico abbinato al sensore da 50MP, un peso minore, ovvero 208 grammi e uno spessore maggiore, 8.53mm. Inoltre non è presente il display sul retro ed è disponibile in tre colorazione nero, bianco e verde.

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11i

Continua l’elenco di nuovi modelli della Xiaomi, con il Mi 11i, con display Samsung E4 Flat AMOLED da 6,67 pollici, scocca in vetro, e piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888. Invece per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 108MP sensore 1/1,52″, pixel da 0,7um, 2,1um 9-in-1, f/1,75 e una anteriore da 20MP, f/2,45, modalità notturna e video slow motion. Sulla parte posteriore figurano anche una 8MP ultra grandangolare, un 5MP telemacro. Tra le modalità: Audio Zoom, Dual Video, Night Mode 2.0, One-click AI cinema, modalità Vlog. La batteria è da 4.520mAh con ricarica rapida 33W (caricabatteria incluso).

Le colorazioni scelte sono Celestial Silver, Frosty White e Cosmic Black. La memoria RAM di 8GB e quella interna da 128/256 GB. Invece le dimensioni sono 163,7×76,4×7,8mm per 196 grammi di peso. Quanto costa Xiaomi Mi 11i? Il prezzo dello smartphone è di 649 euro.

Mi 11 LITE 4G e 5G

MI 11 LITE 4G E 5G

Infine parliamo dei modelli entry level, ovvero gli Xiaomi Mi 11 Lite 4G e 5G, con display Flat AMOLED da 6,55 pollici e supporto TrueColor a 10 bit, con un refresh rate a 90Hz e processore Qualcomm (SD780G sul 5G, SD732G sul 4G). La batteria è da 4.250mAh con ricarica 33W (caricatore incluso) e ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP, 8MP ultra grandangolare e 5MP telemacro. A seconda del modello la fotocamera frontale è 20MP per il 5G, 16MP per la versione LTE. Il peso assicura due modelli leggerissimi, tra 157 e 159 grammi.

Per quanto riguarda la memoria: Mi 11 Lite 4G ha una RAM da 6GB e un’interna da 64/128GB; Mi 11 Lite 5G una RAM da 6/8 GB e un’interna da 128 GB. Le colorazioni del Mi 11 Lite 4G sono Boba Black, Peach Pink, Bubblegum Blue, mentre del Mi 11 Lite 5G sono Trufle Black, Mint Green, Citrus Yellow. Quanto costano in Italia? Il prezzo è di 299 euro per il Mi 11 Lite 4G e di 369 euro per il Mi 11 Lite 5G.

