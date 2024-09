News

Martina Pedretti | 23 Settembre 2024

iPhone 16

Gli utenti di iPhone 16 Pro segnalano problemi al display

Diversi utenti con iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max stanno segnalando problemi di reattività con i loro touchscreen. Molti lamentano che il display a volte ignori i tocchi, rendendo frustrante l’uso del dispositivo, soprattutto considerando il costo elevato di questi telefoni. Fortunatamente, i problemi sembrano essere di natura software e non hardware, il che significa che Apple potrebbe risolverli con un semplice aggiornamento, senza la necessità di sostituzioni.

Uno dei problemi principali sembra essere collegato al nuovo pulsante di controllo della fotocamera. Alcuni utenti hanno notato che, se si tocca per errore l’area vicino a questo pulsante, il display smette di rispondere agli input, ad eccezione della barra home. Si sospetta che il problema derivi dall’algoritmo di rifiuto del palmo di iOS, che potrebbe essere troppo sensibile, interpretando tocchi accidentali come input da ignorare. Questo porta il telefono a non riconoscere i tocchi intenzionali per un breve periodo, soprattutto quando si interagisce con la parte destra dello schermo.

Un altro fattore che potrebbe contribuire al problema è la cornice più sottile dell’iPhone 16 Pro rispetto al modello precedente, l’iPhone 15 Pro. La ridotta protezione potrebbe rendere più probabili i tocchi accidentali, che attivano il rifiuto degli input.

Questo non è il primo caso in cui Apple deve affrontare problemi su un nuovo modello di iPhone. Ad esempio, l’iPhone 4 soffriva del famoso “Antennagate” nel 2010, quando la posizione dell’antenna causava perdite di segnale se il telefono veniva tenuto in un certo modo.

Per ora, alcuni utenti suggeriscono l’uso di una cover per coprire parzialmente il display e ridurre i tocchi accidentali. Si spera che un futuro aggiornamento di iOS 18 risolva definitivamente questi problemi.