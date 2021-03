Monster Hunter Rise_ uscita, gameplay e prezzo su Switch

Il famosissimo franchise di videogiochi è pronto a rilasciare Monster Hunter Rise, sviluppato da Capcom. Ecco tutte le notizie sul gameplay, sulla trama di gioco, sull’uscita e sul prezzo del titolo su Nintendo Switch.

News sul gameplay e sulla trama di Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise è il sesto tra i titoli principali del fortunato franchise di Capcom, ed è pronto ad fare il suo debutto.

Come con altri titoli della saga, il gameplay di Monster Hunter Rise fa assumere al giocatore il ruolo di un Monster Hunter, incaricato di uccidere o intrappolare mostri di grandi dimensioni utilizzando una varietà di armi, strumenti e sfruttando le caratteristiche ambientali per danneggiarli e indebolirli, sopravvivendo ai loro attacchi. Completando le missioni, il giocatore otterrà un bottino, in genere sotto forma di varie parti del mostro, che vengono utilizzate per forgiare nuove armature e armi che possono essere utilizzate per affrontare mostri più potenti. Faranno ritorno alcuni mostri della serie classica, ma ci saranno anche dei nuovi mostri sviluppati per Rise. Tutti i quattordici tipi di armi che sono stati presenti sia in Monster Hunter Generations che in World, che mescolano archetipi di spade, scudi, bastoni, archi e pistole, saranno in Rise.

Monster Hunter Rise utilizza lo stesso approccio alle mappe senza interruzioni introdotto in precedenza. Le sue mappe sono più focalizzate sul movimento verticale rispetto ai giochi precedenti, quindi nuovi strumenti vengono forniti al giocatore per aiutarlo con il rapido ridimensionamento verticale. Tra questi la Cavalcatura wyvern, per salire sui vari mostri del gioco. Un nuovo strumento è l’Insetto Filo, che può consentire a un giocatore di aggrapparsi e oscillare attraverso spazi vuoti o in posizioni più alte secondo necessità.

Rise offre modalità per giocatore singolo e multiplayer online con un massimo di quattro cacciatori in un gruppo. Nelle modalità per giocatore singolo, il giocatore caccia con entrambi i suoi compagni e cavalcando wyvern. Nelle modalità online, i giocatori selezionano Canye o Felyne per unirsi a loro. Il gioco avrà una funzionalità di compatibilità incrociata con Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che verrà rilasciato dopo Rise, ma che non sono state descritte in dettaglio. Il sito ufficiale parla in dettaglio di Canye e Felyne:

I Canyne sono un nuovo tipo di compagno che si unirà a te nella caccia. Attaccheranno insieme a te e potrai persino cavalcarli. Quando cavalchi un compagno Canyne, non consumi resistenza, quindi puoi muoverti tra un campo e l’altro come e quanto vuoi. Naturalmente, anche i Felyne faranno il loro trionfante ritorno. Come sempre, ti daranno una zampa con vari tipi di supporto.

Quando esce Monster Hunter Rise? Data di uscita

Se siete dei fan della saga e volete sapere quando esce Monster Hunter Rise, sarete felici di sapere che la data di uscita è stata annunciata. Infatti il gioco farà il suo debutto il 26 marzo 2021. In più, fino al 31 gennaio 2021, sul Nintendo eShop è possibile scaricare la Demo gratuita di gioco, che permette di introdursi in questo nuovo titolo, giocando per qualche minuto. Ci sono quattro missioni, da quelle più semplici a vere e proprie cacce. Per scaricare la demo, hai bisogno di 1,6 GB di spazio libero sulla console Nintendo Switch o su una scheda microSD.

Piattaforme di gioco e prezzo

Monster Hunter Rise farà il suo debutto in esclusiva su una piattaforma di gioco. Il titolo uscirà unicamente su Nintendo Switch, e il suo prezzo in pre-ordine al momento si aggira sui 50 euro.

Trailer video

Di seguito vi lasciamo alcuni trailer di Monster Hunter Rise.

PCProfessionale © riproduzione riservata.