MOVA LiDAX Ultra e ViAX: i tosaerba che sfruttano l’AI

Redazione | 28 Gennaio 2026

Novità importante da parte di MOVA. Disponibili sue ultime linee di robot tosaerba che offrono soluzioni per la cura del prato semplici, intelligenti e completamente senza fili, progettate per giardini di tutte le dimensioni.

La serie Serie LiDAX Ultra

Progettata per prati complessi di medie e grandi dimensioni, la serie LiDAX Ultra combina ilLiDAR 3D a 360° con l’intelligenza artificiale per offrire una mappatura precisa, un sistema di evitamento ostacoli affidabile, e performance stabili in diversi ambienti esterni, senza bisogno di cavi perimetrali o configurazione RTK.

La serie è composta da diversi modelli per prati di diverse dimensioni, i cui codici identificativi corrispondono alla superficie di taglio consigliata in metri quadrati: LiDAX Ultra 800 (949 €), LiDAX Ultra 1000 (999 €), LiDAX Ultra 1200 (1.099 €), LiDAX Ultra 1600 (1.499 €) e LiDAX Ultra 2000 (1.699 €).

Tutti i modelli condividono la stessa piattaforma tecnologica avanzata, offrendo un’esperienza di taglio premium senza mani grazie al controllo tramite app.

La serie ViAX

La serie ViAX, progettata nello specifico per i giardini di dimensioni comprese tra i 250 e i 500 m², porta la cura automatizzata del prato negli spazi verdi quotidiani. Disponibile in tre modelli, ViAX 250, ViAX 300 e ViAX 500, offre la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle dimensioni del proprio giardino.

ViAX 250 e ViAX 300 hanno un prezzo di, rispettivamente, 579 € e 599 €. ViAX 500 sarà disponibile a partire da marzo 2026 al prezzo di 749 €.

Grazie alla tecnologia di visione basata su intelligenza artificiale UltraEyes, ViAX consente la mappatura assistita dall’AI, il rilevamento dei perimetri e l’evitamento degli ostacoli, richiedendo un intervento minimo da parte dell’utente. Compatta, efficiente e facile da usare, questa serie rende accessibile la falciatura senza fili del prato, offrendo performance precise e un controllo versatile tramite app.