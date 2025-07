News

Martina Pedretti | 25 Luglio 2025

Musk annuncia il ritorno di Vine in formato AI: ecco cosa sappiamo

Elon Musk ha annunciato che Vine tornerà, ma non nella sua forma originale: il popolare servizio di video brevi verrà rilanciato con una nuova veste basata sull’intelligenza artificiale. L’annuncio, fatto sulla piattaforma X (ex Twitter), ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia, nostalgia e criptovalute.

“Stiamo riportando in auge Vine, ma in versione AI”, ha scritto Musk, senza però fornire dettagli concreti sulla natura del progetto.

Vine, fondata nel 2012, permetteva agli utenti di condividere video in loop di soli sei secondi. In pochi anni raggiunse i 200 milioni di utenti attivi, diventando un punto di riferimento per l’umorismo virale e l’ascesa di creator oggi molto famosi, come Logan Paul e David Dobrik. Dopo l’acquisizione da parte di Twitter per circa 30 milioni di dollari, l’app venne chiusa nel 2017 a causa della forte concorrenza di piattaforme come YouTube, Snapchat e Instagram. Nello stesso periodo iniziava a emergere TikTok, destinato a dominare il mercato dei contenuti brevi.

Il ritorno di Vine arriva in un momento in cui Musk ha espresso il desiderio di trasformare X in un’app “tuttofare”, simile a WeChat, che includa social media, pagamenti digitali, smart home e altri servizi. L’idea di rilanciare Vine è stata prima proposta tramite un sondaggio su X, dove il 70% degli utenti ha votato a favore. Il 24 luglio Musk ha confermato l’intenzione di far tornare l’app, stavolta con un’anima legata all’intelligenza artificiale. Non è ancora chiaro se Vine sarà integrato in X o se sarà una piattaforma separata.

Nikki Martinez, responsabile dei contenuti brevi presso l’agenzia Hype, ha affermato che attrarre creatori e pubblico non sarà facile. TikTok ha ormai una cultura consolidata, supportata da un algoritmo potente e da forti meccanismi di monetizzazione. Anche X ha tentato di spingere i contenuti video brevi, ma finora senza grande successo. Martinez ritiene che per avere un impatto significativo, il nuovo Vine dovrà offrire fin da subito valore concreto, autenticità e strumenti di monetizzazione chiari. Se si limiterà a proporre contenuti generati automaticamente, difficilmente riuscirà ad affermarsi.

La questione si intreccia con le crescenti pressioni politiche su TikTok negli USA, dove le autorità temono che l’app, di proprietà della cinese ByteDance, possa rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale. Anche se TikTok ha negato queste accuse, resta il timore di un possibile divieto. In questo contesto, un’alternativa come Vine, con solide basi americane, potrebbe trovare terreno fertile.

In definitiva, il ritorno di Vine rappresenta un incrocio affascinante tra nostalgia digitale e innovazione tecnologica. Se saprà distinguersi e offrire un’esperienza autentica, potrebbe sorprendere ancora una volta.