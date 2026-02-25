Nel nuovo trailer di John Carpenter’s Toxic Commando una sorpresa “horror”

News | Videogame

Un favoloso trailer animato per John Carpenter’s Toxic Commando, lo shooter ispirato agli action-horror degli anni ’80 in arrivo il 12 marzo su tutte le piattaforme.

La voce del Maestro dell’horror

Il nuovo trailer rilasciato dà vita allo spirito “buddy movie incontra l’azione sopra le righe” del gioco in una vibrante forma a cartoni animati. Creato dal formidabile talento di Gizmo Animation, questo trailer animato vede la partecipazione di John Carpenter nei panni di un terrificante “dio delle feste zombie”, il Maestro dell’Horror in persona doppia il proprio personaggio, preparando la scena per un’apocalisse diversa da qualsiasi altra.

A dare energia a questo mondo vibrante e a catturare perfettamente l’atmosfera dei film anni ’80 è il brano originale della band synthwave Gunship, “Tell Me When the World Stops Ending”, composto appositamente per il trailer.

Un mix di animazione, doppiaggio e musica che scorre con naturalezza, mettendo in luce l’abilità e la dedizione dell’intero team che lo ha realizzato.