Martina Pedretti | 21 Marzo 2023

I prossimi videogiochi in arrivo su Netflix

È passato poco più di un anno da quando Netflix ha lanciato i videogiochi sulla sua piattaforma. In questo periodo, sono usciti 55 giochi, con circa altri 40 previsti per la fine dell’anno e 70 in sviluppo con i diversi partner. Ecco i nuovi annunci fatti dall’azienda.

L’obiettivo è quello di sviluppare un ampio portafoglio di giochi, in diversi generi e formati, per poter coinvolgere quanti più iscritti possibili.

Uno dei videogiochi Netflix più giocati fino a oggi è Too Hot to Handle: Love is a Game, ispirato al programma Too Hot to Handle. Ora l’azienda sta collaborando nuovamente con Nanobit per rilasciare un nuovo gioco di Too Hot to Handle entro la fine dell’anno.

A gennaio è stato poi presentato Valiant Hearts: Coming Home, il primo di tre giochi esclusivi di Ubisoft in arrivo su Netflix. Il prossimo 18 aprile arriverà invece Mighty Quest: Rogue Palace, un gioco rogue-lite ambientato nell’universo di The Mighty Quest for Epic Loot.

L’anno prossimo, inoltre, il franchise di Monument Valley di ustwo arriverà su Netflix, con diversi titoli.

Monument Valley

Sebbene sia ancora all’inizio dello sviluppo, arriverà su Netflix anche il videogioco Super Evil Megacorp, basato su una prossima uscita della piattaforma.

Questi infine sono i nuovi videogiochi arrivati su Netflix a marzo:

Highwater

Terra Nil (disponibile dal 28 marzo)