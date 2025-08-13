Netflix cambia l’interfaccia su Apple TV: le novità

News

Martina Pedretti | 13 Agosto 2025

netflix

Netflix rinnova l’app per Apple TV con la versione 3.0: nuovo design, menu superiore, schede interattive e suggerimenti personalizzati

Netflix rinnova l’interfaccia su Apple TV: ecco tutte le novità

Netflix ha completato il rollout della nuova interfaccia per Apple TV, con l’arrivo della versione 3.0 dell’app, mettendo fine a un lancio graduale iniziato mesi fa su altre piattaforme. Il restyling, testato già dallo scorso anno, segna un cambiamento radicale rispetto al design precedente.

La vecchia barra di navigazione laterale, presente dal 2018, lascia il posto a un menu superiore con le sezioni Cerca, Home, Programmi, Film, Giochi e Il mio Netflix. “La mia lista” è stata integrata proprio in Il mio Netflix, semplificando l’accesso ai contenuti salvati.

Il titolo in evidenza nella home ora appare in una grande scheda centrale, isolata dal resto, con informazioni come data di uscita e descrizione. Nella navigazione, i riquadri dei contenuti si espandono al passaggio del cursore, mostrando trailer e dettagli in modo immediato.

Netflix promette consigli più mirati, basati non solo sulla cronologia di visione, ma anche sull’“umore e gli interessi del momento” dell’utente. Arrivano anche etichette contestuali come “Aggiunta di recente” o “N. 3 nei film” per spiegare il motivo di una raccomandazione.

La nuova interfaccia richiede tvOS 17 o versioni successive. L’aggiornamento potrebbe non essere automatico: in alcuni casi è necessario scaricarlo manualmente dall’App Store su Apple TV.

Parallelamente, Netflix sta testando su dispositivi iOS una ricerca con intelligenza artificiale generativa capace di interpretare richieste in linguaggio naturale, ad esempio “Voglio guardare qualcosa di divertente e allegro”. La funzione è in beta limitata con possibilità di adesione.