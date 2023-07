News

Martina Pedretti | 11 Luglio 2023

netflix

Netflix, come accedere al menù segreto di film e serie TV nascosti usando i codici per le sottocategorie: la lista

Come funzionano i codici per accedere ai contenuti segreti di Netflix

Forse non sapevate che Netflix ha un menu segreto di contenuti nascosti accessibili solo attraverso una serie di codici? Ora vi spieghiamo subito come usarli e come funziona.

I codici segreti di Netflix funzionano principalmente a livello di generi e di sottocategorie, anche molto originali. Questo catalogo segreto ci permette di attingere a titoli che solitamente l’algoritmo potrebbe non ritenere di nostro gradimento.

Ma come si accede al menù segreto di Netflix? Il modo più veloce e comodo è quello di usare la piattaforma da browser web, perché non è accessibile da smartphone, tablet e smart tv, in quanto serve l’URL.

Una volta fatto l’accesso su Netflix, è possibile scrivere questo link nella barra https://www.netflix.com/browse/genre e poi aggiungere uno dei codici segreti.

Come spiega Netflix, per esempio, se volete guardare solo film di 90 minuti, perché avete poco tempo, il codice è 81466194. Il link diventa quindi https://www.netflix.com/browse/genre81466194.

Ma ecco la lista completa dei codici per accedere ai contenuti segreti di Netflix:

Film di 90 minuti 81466194

Commedie d’azione 43040

Fantascienza e fantasia d’azione 1568

Thriller d’azione 43048

Animazione per adulti 11881

Avventure 7442

Film africani 3761

Fantascienza aliena 3327

Racconti di animali 5507

Azione anime 2653

Commedie anime 9302

Anime drammatici 452

Fantasia anime 11146

Film anime 3063

Anime Horror 10695

Anime Sci-Fi 2729

Serie anime 6721

Film arabi 107456

Film argentini 100310

Film d’essai 29764

Film d’azione asiatici 77232

Film australiani 5230

B-film horror 8195

Film sul baseball 12339

Film sul basket 12762

Film belgi 262

Documentari biografici 3652

Drammi biografici 3179

Crime britannici da vedere tutti d’un fiato 1192582

BMX e guida estrema 4582

Film di Bollywood 5480

Film sulla boxe 12443

Film brasiliani 100373

Film britannici 10757

Programmi TV britannici 52117

Campy Film 1252

Film canadesi 107519

Film su auto e sport motoristici 49944

Film cinesi 3960

La famiglia che ti scegli 81231348

Azione e avventura classica 46576

Commedie classiche 31694

Drammi classici 29809

Film stranieri classici 32473

Musical classici 32392

Film romantici classici 31273

Fantascienza e fantasia classica 47147

Thriller classici 46588

Programmi TV classici 46553

Film di guerra classici 48744

Western classici 47465

Fumetti e film sui supereroi 10118

Country & Western/Folk 1105

Drammi giudiziari 528582748

Film con creature fantastiche 6895

Azione criminale e avventura 9584

Documentari sul crimine 9875

Crime drama 6889

Thriller polizieschi 10499

Programmi TV gialli 26146

Commedie cult 9434

Film dell’orrore cult 10944

Fantascienza e fantasia di culto 4734

Programmi TV cult 74652

Cyberpunk 1964512

Commedie nere 869

Film dell’orrore in acque profonde 45028

Disney 67673

Musical Disney 59433

Da non guardare se hai fame 3272152

Drammi tratti da libri 4961

Drammi basati sulla vita reale 3653

Film olandesi 10606

Film dell’Europa orientale 5254

Istruzione per bambini 10659

Epiche 52858

Film sperimentali 11079

Fede e spiritualità Film 52804

Film per la famiglia 51056

Film fantasy 9744

Film Noir 7687

Cibo e viaggi TV 72436

Film sul calcio 12803

Azione e avventura all’estero 11828

Commedie straniere 4426

Documentari stranieri 5161

Drammi stranieri 2150

Film gay e lesbiche stranieri 8243

Film horror stranieri 8654

Fantascienza e fantasy stranieri 6485

Thriller stranieri 10306

Film francesi 58807

Film di gangster 31851

Commedie gay e lesbiche 7120

Documentari su gay e lesbiche 4720

Drammi gay e lesbiche 500

Programmi TV gay e lesbiche 65263

Film tedeschi 58886

Film horror sciocchi 4021

Film greci 61115

Horror intellettuale 3261672

Documentari storici 5349

Commedia dell’orrore 89585

Azione e avventura indipendenti 11804

Commedie indipendenti 4195

Drammi indipendenti 384

Thriller indipendenti 3269

Film indiani 10463

Film irlandesi 58750

Film italiani 8221

Film giapponesi 10398

Jazz & Easy Listening 10271

Bambini Fede e Spiritualità 751423

Musica per bambini 52843

TV per bambini 27346

Film coreani 5685

Programmi TV coreani 67879

Commedie notturne 1402

Film latinoamericani 1613

Musica latina 10741

Film di arti marziali 8985

Arti marziali, boxe e wrestling 6695

Film mediorientali 5875

Azione militare e avventura 2125

Documentari militari 4006

Drammi militari 11

Programmi TV militari 25804

Miniserie 4814

Mockumentary 26

Film di mostri 947

Film basati su libri per bambini 10056

Film per età 0-2 6796

Per età 11-12 6962

Film per bambini dai 2 ai 4 anni 6218

Per bambini dai 5 ai 7 anni 5455

Film per età 8-10 561

Documentari su musica e concerti 90361

Musical 13335

Misteri 9994

Nuova Zelanda Film 63782

Pezzi d’epoca 12123

Commedie politiche 2700

Documentari politici 7018

Drammi politici 6616

Thriller politici 10504

Thriller psicologici 5505

Stravagante romanticismo 36103

Realtà televisiva 9833

Documentari religiosi 10005

Adulti riluttanti 3053870

Concerti rock e pop 3278

Commedie romantiche 5475

Drammi romantici 1255

Classici romantici 502675

Film stranieri romantici 7153

Film gay e lesbiche romantici 3329

Film romantici indipendenti 9916

Russo 11567

Storie sataniche 6998

Satire 4922

Film scandinavi 9292

Intriganti e truffatori 81493295

Avventura fantascientifica 6926

Drammi di fantascienza 3916

Film horror di fantascienza 1694

Thriller di fantascienza 11014

Documentari su scienza e natura 2595

Scienza e Natura TV 52780

Commedie svitate 9702

Drammi del mondo dello spettacolo 5012

Musical dello spettacolo 13573

Film muti 53310

Commedie slapstick 10256

Film slasher e serial killer 8646

Fascino di una piccola città 81615585

Film sul calcio 12549

Documentari sociali e culturali 3675

Drammi a sfondo sociale 3947

Film del sud-est asiatico 9196

Film spagnoli 58741

Documentari spirituali 2760

Sport e fitness 9327

Commedie sportive 5286

Documentari sportivi 180

Drammi sportivi 7243

