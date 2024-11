News

Martina Pedretti | 28 Ottobre 2024

Netflix lancia Momenti, per salvare e condividere le tue scene preferite con un solo tocco

Netflix ha introdotto una nuova funzionalità che renderà ancora più facile salvare e condividere le scene più iconiche dei suoi contenuti: si chiama Momenti ed è disponibile da oggi sull’app iOS di Netflix, con un lancio successivo previsto per Android.

Ma di cosa si tratta? Come funziona la novità? Momenti consente agli utenti di salvare e rivedere le scene preferite all’interno di film e serie Netflix e di condividerle facilmente sui social media. Questo aggiornamento punta quindi a rafforzare il legame tra il pubblico e i contenuti, trasformando momenti memorabili in esperienze condivise con amici e follower.

La funzionalità permette agli abbonati di aggiungere ai preferiti una scena mentre la guardano, salvandola direttamente nella sezione “My Netflix” per un rapido accesso. Momenti include anche opzioni di condivisione diretta su piattaforme come Instagram e Facebook, così che gli utenti possano rivivere e commentare le scene migliori insieme ai propri contatti.

Per celebrare questa novità, Netflix ha lanciato una campagna di marketing intitolata It’s So Good, con protagonisti volti noti come Giancarlo Esposito. La campagna è un omaggio ai momenti che lasciano un’impressione profonda: “Conosci quella sensazione quando una scena o una battuta ti colpisce tanto da volerla condividere subito con gli amici?” ha dichiarato Marian Lee, Chief Marketing Officer di Netflix.

Anche Esposito ha commentato: “C’è qualcosa di speciale che succede quando una storia tocca il cuore del pubblico: improvvisamente è sulla bocca di tutti e quella magia si diffonde”.

Grazie a Momenti, gli utenti Netflix potranno immergersi nei loro show preferiti ancora di più, trasformando le scene che amano in momenti da condividere e rivivere insieme ad amici e parenti.