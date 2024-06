News

Martina Pedretti | 30 Maggio 2024

Presto Netflix potrebbe rimuovere l’opzione download dall’app Windows

Sembra che Netflix stia aggiungendo nuove funzionalità alla sua app Windows, ma che sia pronto a disabilitare i download di serie TV e film per guardarli scaricati offline.

L’utente di X Artem Russakovskii ha condiviso uno screenshot di una notifica che rivela che Netflix sta aggiornando la sua app Windows, togliendo la possibilità di scaricare contenuti per la visione offline.

L’avviso menziona “una nuova esperienza di app Windows” che include l’accesso a eventi live e piani supportati da pubblicità. Si legg inoltre che “i download non saranno più disponibili, ma potrai continuare a guardare programmi TV e film offline su un dispositivo mobile supportato”.

Questo utente non è l’unico a ricevere questo avviso. Un altro infatti ha condiviso una notifica simile su Reddit. Al momento però non c’è ancora alcuna conferma ufficiale da parte del colosso dello streaming.

La notizia arriva dopo che gli analisti avevano previsto a febbraio che Netflix avrebbe aumentato i prezzi sui suoi piani di abbonamenti nel corso del 2024 per accelerare la crescita dei ricavi e degli utili. Nel 2023, il colosso dello streaming ha tagliato il suo piano Base originale per i nuovi abbonati, prima di aumentare nuovamente i prezzi in tutto il mondo. Anche nel nostro paese infatti i costi dei piani di abbonamento si sono alzati.

Oggi, nel 2024, un abbonamento Netflix standard in Italia ha un prezzo di ben 12,99 euro al mese. Quello con pubblicità invece costa 5,49 euro al mese, mentre il piano Premium, quello più completo, raggiunge i17,99 euro. Qui li potete scoprire nel dettaglio e analizzare quale fa al caso vostro.