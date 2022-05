Netflix starebbe pensando di includere nel suo servizio streaming anche dei programmi in diretta senza sceneggiatura, come reality e stand-up

Netflix è pronto ad approcciarsi ai programmi live?

Negli ultimi giorni si è parlato del calo degli abbonati di Netflix, ed è stato svelato che presto potrebbe arrivare un abbonamento con pubblicità a un prezzo ridotto. Tuttavia le novità in casa grande N sembrano non fermarsi, dato che il servizio streaming potrebbe star pensando di rivoluzionare anche la sua programmazione, approcciandosi a prodotti in diretta.

La notizia arriva da Deadline, e confermata anche da un portavoce Netflix a Gizmodo. Quello che si legge è che la piattaforma streaming sta già lavorando a lanciare una serie di programmi in diretta. In Italia conosciamo già servizi che si prestano a tutto questo, ovvero Prime Video, RaiPlay, MediasetPlay e Now.

Netflix sta pensando quindi di approcciarsi a dei prodotti senza copione in diretta, come anche i reality show, inserendo forse anche delle votazioni da casa, per rendere più protagonista il pubblico da casa. L’azienda ha già sperimentato diversi modelli di rilascio per le sue serie non sceneggiate e esperimenti sociali come The Circle e Love Is Blind. Entrambi hanno riscosso successo in tutto il mondo.

Da poco si è svolto Netflix is a Joke, un evento comico dove le esibizioni sono state registrate per debuttare sulla piattaforma in futuro. La prossima edizione potrebbe quindi debuttare come trasmissione in diretta. Sicuramente la stand-up comedy sarebbe un prodotto che si presta al formato live.

Questa mossa del potenziale per creare una prodotto completamente nuovo per Netflix, con serie non sceneggiate e usando la tecnologia di programmi dal vivo. Si potrebbero includere anche grandi competizioni in diretta come American Idol e Dancing with the Stars della ABC, che si sta spostando su Disney+.

Ma questa idea si potrebbe applicare anche sul mondo dello sport? Questa domanda sorge spontanea dopo il successo della serie di F1 Drive to Survive. Tuttavia, Deadline spiega che non sarà questa la direzione che Netflix prenderà con l’idea dei programmi in diretta.

Al momento non si conoscono le tempistiche per il lancio di programmi dal vivo, ma un piccolo gruppo all’interno dell’azienda è nelle fasi preliminari dello sviluppo del prodotto.

