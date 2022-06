Nintendo Direct Mini giugno 2022: diretta streaming, data e orario

Nintendo Direct Mini giugno 2022: come seguire in diretta streaming, a che ora e quando scoprire le novità su Switch

Nintendo Direct Mini giugno 2022: come seguirlo in diretta streaming, a che ora e quando per scoprire le novità in arrivo su Switch.

Nintendo Direct Mini giugno 2022 data e orario

Finalmente Nintendo ha annunciato la trasmissione di nuovo evento Direct, questa volta Mini, programmato per giugno 2022. L’evento streaming si terrà questo martedì 28 giugno, alle 15:00 (ora italiana), e quindi nel primo pomeriggio. Nintendo presenterà dei suoi nuovi titoli in arrivo durante questa seconda metà dell’anno, in particolare ci saranno informazioni sui prossimi giochi per Nintendo Switch di terze parti. Come spiega la casa di Kyoto si tratterà di un Direct della durata di circa 25 minuti. Fino quindi si potrà seguire questo evento digitale fino alle 15:25, durante il quale scopriremo nuovi giochi in uscita.

Guarda un nuovo #NintendoDirectMini: Partner Showcase, disponibile on demand sul nostro canale YouTube dalle 15:00 del 28/06, per circa 25 minuti di informazioni sui prossimi titoli per #NintendoSwitch di terze parti.

Dove seguire Nintendo Direct in diretta streaming

Per seguire il Nintendo Direct del 28 giugno 2022, basterà collegarsi in diretta al canale YouTube della controparte italiana dell’azienda. Infatti, collegandosi alla pagina, si potrà seguire in live streaming la trasmissione, disponibile qui.

Nintendo Direct novità giochi

Come spiega Nintendo, durante il Direct Mini di giugno 2022 si potranno scoprire le novità che aspettano i giocatori per il prossimo inverno.

Tra i possibili titoli che saranno presentati si parla di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal, ma anche Red Dead Redemption 2. Altri invece si aspettano novità su Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Hollow Knight Silksong.

Chiaramente per ora è impossibile stabilire di quali giochi parlerà l’attesissimo Nintendo Direct di giugno 2022. Non appena saranno annunciate le novità provvederemo ad aggiornarvi.

