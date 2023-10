News

Andrea Sanna | 3 Ottobre 2023

La nuova Nintendo Switch 2 è in arrivo nel 2024? A parlare e raccontare come stanno le cose è il CEO. Cosa ha detto

Nel 2024 arriva la Nintendo Switch 2?

Shuntaro Furukawa, CEO di Nintendo, ha rilasciato un’intervista con Nikkei, in cui ha parlato di diversi aspetti, tra cui la possibilità di vedere la nuova Nintendo Switch 2 già nel 2024 e più precisamente fine marzo.

A seguire parte delle risorse saranno destinate all’attuale Switch, dato che questa verrà appunto supportata anche durante il prossimo anno fiscale (il FY25). A partire da marzo 2024 ci sarà un cambiamento importante. C’è da dire però che Furukawa non ha mai confermato l’uscita della nuova Nintendo Switch 2 tra aprile 2024 e marzo 2025. Potrebbe averlo lasciato intendere, ma tutto si basa sulle voci che filtrano dal web.

A partire dal prossimo anno Nintendo vuole guardare avanti con degli altri dispositivi dato che quello attuale festeggerà 7 anni. Come si apprende da Eurogamer il mese scorso tra le voci emerse al GamesCom 2023 di Colonia pare che alcuni sviluppatori fidati abbiano avuto modo di conoscere la nuova Nintendo Switch 2 con delle demo, tra cui Zelda: Breath of the Wild.

Il cuore della nuova generazione di Nintendo Siwtch 2 pare sia il SoC T239 Orin. Si tratta di un adeguamento del T234, in grado così di adattarsi alle esigenze progettuali dell’azienda. RedGamingTech in un video recente ha parlato dell’architettura tra Ampere e Lovelace per il chip. E ancora: “Le prestazioni del 15% per quanto riguarda la gamma della Xbox Series S, ma non a risoluzioni native, mentre in modalità portatile, avrebbe prestazioni in linea con quelle di ROG Ally”.

Sempre dalle stesse indiscrezioni si è parlato di “memorie eMMC da 256 o 512 GB, e del supporto al ray tracing hardware”. Insomma Nintendo Switch 2 arriverà molto presto e queste prime indiscrezioni già fanno sognare i fan.

