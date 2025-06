Novità su WhatsApp: emoji animate, sticker personalizzati e sondaggi con foto

News

Martina Pedretti | 16 Giugno 2025

WhatsApp

WhatsApp continua a rinnovarsi per rendere l’esperienza dell’utente più coinvolgente, espressiva e interattiva. Negli ultimi mesi, sono arrivate tante nuove funzioni che arricchiscono le chat, le chiamate e gli aggiornamenti. Ecco una panoramica delle principali novità che vale la pena scoprire.

Chat sempre più animate

Chi l’ha detto che un’emoji vale più di mille parole? Adesso ne vale anche di più: WhatsApp ha introdotto emoji animate, che prendono vita direttamente nella conversazione. Basta inviarne una per vedere la reazione in movimento, rendendo ogni messaggio più espressivo e dinamico.

Ma le vere protagoniste del momento sono le sticker animati personalizzati: puoi trasformare i tuoi video preferiti in sticker in movimento da usare e condividere con chi vuoi. Aggiunta perfetta per chi ama personalizzare le conversazioni e dare un tocco unico ai propri messaggi.

E per chi ha creato il proprio avatar, arrivano anche gli sticker social degli avatar, disponibili nelle chat individuali. Questi sticker sono visibili solo ai contatti salvati e che a loro volta hanno attivato l’avatar, per uno scambio più “privato” e personalizzato.

Un’altra chicca? Ora puoi creare gruppi senza dover aggiungere subito i membri. Dai un nome al gruppo, poi invita le persone quando vuoi, anche tramite link. È una funzione comoda per organizzare eventi o progetti in fase iniziale.

Infine, inviare più foto e video insieme è diventato più semplice e funzionale: puoi aggiungere una didascalia unica per l’intera raccolta, e i tuoi amici potranno reagire o rispondere non solo alla collezione, ma anche ai singoli contenuti.

Chiamate più creative

La sezione Chiamate si è arricchita con sei nuovi filtri e sei effetti speciali utilizzabili durante le videochiamate o applicabili alle foto. Un modo divertente per personalizzare le conversazioni visive e dare un tocco in più a ogni interazione.

Canali e aggiornamenti con più interazione

Anche la sezione Aggiornamenti ha ricevuto un upgrade importante. Gli amministratori dei canali possono ora creare sondaggi con immagini, rendendo le votazioni molto più visive e coinvolgenti. Immagina di scegliere il tuo outfit preferito o il luogo di una gita, cliccando direttamente sulla foto!

È ora possibile anche contrassegnare gli aggiornamenti come importanti, così puoi ritrovarli facilmente ogni volta che vuoi, senza perderli nel flusso delle novità.

Infine, se prima potevi menzionare amici nello Stato, ora puoi anche menzionare interi gruppi. Tutti i membri riceveranno una notifica e potranno ricondividere lo Stato nel gruppo, facilitando la diffusione di info e aggiornamenti importanti.

Queste sono solo alcune delle nuove funzioni che WhatsApp ha introdotto per rendere le conversazioni più ricche, creative e connesse. L’app continua a evolversi, e altre novità sono già in arrivo.

Consiglio: tieni sempre aggiornata l’app per non perderti le prossime sorprese!