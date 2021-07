1 Le nuove emoji

L’Unicode Consortium, associazione non profit che approva le codifiche dei caratteri utilizzati sul web, ha annunciato le nuove emoji per il 2021/2022. Tra le novità, che dovrebbero essere confermate a settembre, troviamo l’uomo incinto, la faccia che si scioglie, la mano a cuore e il cuore coreano.

Le emoji, di aggiornamento in aggiornamento, sono sempre più volte all’inclusività, come dimostrano anche quelle in arrivo nel 2021/2022. Infatti tra le nuove faccine troviamo in particolare un uomo in gravidanza, con varie gradazioni di colore. E inoltre sono incluse anche alcune emoji non binarie, ossia che non sono associabili né al genere femminile né a quello maschile. Secondo quanto riporta Open, Jeremy Burge, responsabile di Emojipedia, ha chiarito che “quasi tutte le emoji potranno avere di default un’opzione di genere neutro, con la possibilità di utilizzare una donna o un uomo ove pertinente”.

Altre novità per il 2021/2022 sono le emoji forma di cuore, e anche che simulano il gesto del cuore coreano. E ancora troviamo una pila scarica, una faccina che si scioglie, una che si morde le labbra, un nido e tante altre.

Nuove emoji 2021/2022: faccine e gesti

Le faccine e i gesti

Tra le nuove emoji 2021/2022 troviamo quindi un’ampia selezione di espressioni e nuovi gesti con le mani.

Le faccine gender neutral si presentano con alcune novità: il volto che si scioglie, che si mette la mano davanti alla bocca, che si nasconde, che fa il saluto militare, che svanisce, una dubbiosa e una triste/felice.

Invece i nuovi gesti includono diverse strette di mano, cuori e il cuore coreano, oltre a una mano che indica fuori dallo schermo.

Ma ecco tutte le altre.