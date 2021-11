I nuovi tappetini gaming di Manhattan Shop

Per i gamer che vogliono il massimo in fatto di prestazioni e di estetica, Manhattan Shop offre tre nuovi tappetini, capaci di ricarica wireless, dotati di led Rgb e grandi abbastanza da supportare mouse e tastiera.

Per i videogiocatori il funzionamento ottimale del mouse è fondamentale, dato che di solito è il principale mezzo di input dei comandi. Per giocare al meglio non è però sufficiente un mouse all’altezza delle aspettative, serve anche un piano di appoggio che ne permetta l’uso migliore, di solito un tappetino dedicato. Quest’ultimo non deve essere ruvido né troppo scivoloso, per consentire movimenti fluidi e precisi, inoltre deve permettere il perfetto funzionamento del sistema ottico di tracciamento dei movimenti.

Per soddisfare le esigenze dei gamer, Manhattan Shop offre tre nuovi tappetini sviluppati ad hoc, con la superficie superiore costituita da un materiale intrecciato in fibra microtexturizzata superfine, perfetto per i sensori di gioco anche laser e che offre meno resistenza rispetto ad altri tappetini per mouse. Il rivestimento è facile da pulire ed è impermeabile per proteggere contro le cadute di caffè, bevande energetiche e altri liquidi. Il lato inferiore è fatto in gomma antiscivolo, per mantenere il tappetino saldamente in posizione.

Le dimensioni dei tappetini di Manhattan Shop sono generose: ben 80 x 30 centimetri e 4 mm di spessore per il modello dotato di un modulo per la ricarica wireless (ICA-MP GAMEXL-WR), addirittura 80 x 35 cm per gli altri due. Questi tappetini, infatti, sono pensati non solo per il mouse ma anche per l’appoggio di una tastiera gaming. Il peso è di 812 grammi per il prodotto con wireless, 590 g per gli altri due.

ICA-MP GAMEXL-WR

ICA-MP GAMEXL-WR è il tappetino più sofisticato dei tre proposti da Manhattan Shop, incorpora infatti sia un’illuminazione led Rgb sia un modulo per la ricarica wireless. I bordi del prodotto sono illuminati da una serie di piccoli led multicolore (sette tinte disponibili), che si accendono in cinque modalità diverse (una statica, le altre dinamiche) per un effetto visivo di forte impatto, pensato proprio per i gamer.

Il caricatore wireless è compatibile con lo standard Qi, ha una potenza che può essere di 5, 7,5 oppure 10 watt (sempre con un’efficienza dell’80%) ed è adatto a fornire energia a smartphone, smartwatch e altri apparecchi compatibili. L’elettronica di bordo protegge da sovraccarichi, sovracorrente e surriscaldamento, inoltre rileva la presenza di oggetti metallici estranei per evitare sia interferenze sia danni al dispositivo. La distanza massima ammissibile per la ricarica è di 10 millimetri. Il prodotto è fornito con un cavo per l’alimentazione, terminato Usb A da una parte e microUsb dall’altra. Il costo è di 50,79 euro Iva inclusa.

ICA-MP GAMEXL-WR

ICA-MP GAMEXL-RGB

ICA-MP GAMEXL-RGB è destinato ai gamer che vogliono ottenere il massimo della spettacolarità dalla propria attrezzatura per giocare con il computer. Il tappetino è infatti dotato di un bordo luminoso grazie a led Rgb, che possono rimanere sempre accesi oppure modulare la loro intensità luminosa per creare effetti dinamici di luce pulsante. La confezione include un cavo Usb lungo 1,8 metri per l’alimentazione, dotato di spine Usb A e microUsb. Il prezzo di vendita dell’articolo è di 30,99 euro Iva inclusa.

ICA-MP GAMEXL-RGB

ICA-MP GAMEXL

ICA-MP GAMEXL è il modello più semplice ed economico. Un tappetino di grandi dimensioni su cui appoggiare la tastiera e il mouse, grande abbastanza da non limitare i movimenti di quest’ultimo. Il colore nero lo rende un oggetto adatto sia ai gamer attenti al portafoglio sia a chi lavora a casa o in ufficio e vuole disporre di una base che non solo supporti la tastiera ma che sia anche capace di far funzionare perfettamente il mouse ottico. Il prodotto costa 11,99 euro Iva inclusa.

ICA-MP GAMEXL

