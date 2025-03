News

Nicolo Figini | 13 Marzo 2025

Apple iPhone

Un bug sta creando alcuni problemi a un certo numero di persone che utilizzano gli iPhone. Ecco di che cosa si tratta e come Apple lo risolverà con un aggiornamento iOS.

Il bug intacca la sicurezza degli iPhone

Apple non ha rivelato molti dettagli sulla falla nella sicurezza degli iPhone ma ha spiegato che si è trattato di un attacco “estremamente sofisticato”. Il problema adesso è stato risolto grazie a una patch di sicurezza grazie al nuovo aggiornamento iOS 18.3.2.

Anche il sito HDBlog rivela che i dispositivi Apple coinvolti vanno dall’XS, passando per iPad Pro 13, iPad Pro 12.9 di terza generazione, iPad Pro 11 di prima generazione e successivi, iPad Air dalla terza generazione, iPad base dalla settima generazione e iPad Mini dalla quinta generazione.

Come riporta l’azienda, il bug dovrebbe risiedere ne motore del browser Safari, ovvero WebKit. Questo, se attivato nel modo giusto, potrebbe causare “la scrittura dei dati in settori della memoria esterni“. L’attacco potrebbe venire condotto tramite contenuti web e si tratta di uno strumento che gli hacker avevano già provato a utilizzare prima che venisse bloccato con iOS 17.2.

Nonostante, come detto poc’anzi, le informazioni non siano tante sappiamo che il problema verrà risolto con l’aggiornamento iOS 18.3.2. Si pensa che questo sarà urgente solo per un numero limitato di utenti che utilizzano iPhone o iPad.

Noi vi terremo chiaramente aggiornati nel caso in cui dovessero esserci altri sviluppi in merito. Per adesso l’emergenza sembra rientrata ma chissà che i malintenzionati non possano riprovarci nel prossimo futuro, dopo aver studiato un altro metodo. Non perdetevi tutte le eventuali news.