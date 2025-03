News

Nicolo Figini | 26 Febbraio 2025

WhatsApp

WhatsApp sta per introdurre una novità che permetterà a tutti gli utenti di non chiamare o videochiamare per sbaglio i contatti della propria rubrica. Ecco come funzionerà.

La funzione di WhatsApp per le chiamate

WhatsApp continua a venire aggiornata con tante novità che miglioreranno sicuramente l’esperienza degli utenti che la utilizzano quotidianamente. Di recente, per esempio, vi abbiamo parlato dell’introduzione del numero di views dei messaggi nei Canali ma anche di tutto ciò che riguarda la gestione dei pacchetti di sticker.

Non ci dimentichiamo della rivoluzione relativa alla trascrizione dei messaggi vocali o di come si potranno cambiare alcune impostazioni delle notifiche all’interno della Home del proprio smartphone. Insomma, tutta una serie di news che senza dubbio verranno apprezzate in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: AirTag 2 della Apple: quando esce, prezzo e caratteristiche

Oggi, vogliamo parlarvi del rilascio della versione beta di WhatsApp 2.25.5.8 che ha come novità una modifica nella barra in alto dentro le chat. Fino a questo momento, nello spazio appena citato potevamo trovare i singoli pulsanti per la chiamata e la videochiamata ma ora tutto cambierà.

Potete dire addio alle telefonate accidentali nel momento in cui vengono sfiorate le due icone. WhatsApp ha risolto il problema inserendo tutto ciò in un menu a tendina, come riporta anche il sito WaBetaInfo. Quindi, ogni volta che vorrete parlare con qualcuno a voce dovrete dare una doppia conferma, così sarete sicuri di non incorrere mai più in quell’imbarazzante inconveniente.

Tra le novità è prevista anche la possibilità di generare un link alle chiamate, da condividere in un secondo momento, direttamente dalla chat di gruppo. In tal mondo si potranno invitare tutte le persone che vorrete in una conversazione. Per adesso, ad ogni modo, non sappiamo ancora quando verranno apportati tali aggiornamenti in maniera definitiva per tutti gli utenti. Vi terremo informati.