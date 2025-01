Operator di OpenAI: cos’è e come funziona

News

Martina Pedretti | 24 Gennaio 2025

intelligenza artificiale

OpenAI lancia OpenAI Operator, il browser AI che naviga il web per te: ecco come funziona e chi può usarlo

Operator di OpenAI: l’agente AI che automatizza il web

Operator di OpenAI è un agente di intelligenza artificiale (AI) basato sul web, progettato per automatizzare attività complesse e ripetitive online senza l’intervento diretto dell’utente. Attualmente in fase di anteprima di ricerca, Operator rappresenta uno dei primi esempi di AI in grado di lavorare autonomamente su compiti specifici, sfruttando un browser per interagire con pagine web tramite operazioni come digitare, cliccare e scorrere.

Lanciato da OpenAI con il supporto di Microsoft, Operator è alimentato da un modello innovativo chiamato Computer-Using Agent (CUA), che combina le capacità di visione avanzata di GPT-4 con un ragionamento sofisticato per interagire con interfacce grafiche (GUI). Questo consente a Operator di riconoscere e utilizzare pulsanti, menu e campi di testo sulle pagine web, operando come un utente umano. Utilizzando screenshot per analizzare i contenuti del browser, Operator esegue le sue azioni senza richiedere integrazioni API personalizzate, aumentando così la versatilità e l’adattabilità del sistema.

Tra le funzioni principali di Operator c’è la capacità di compilare moduli, gestire ordini online, creare contenuti creativi come meme e persino organizzare attività complesse come la prenotazione di voli. Quando si presentano errori, Operator sfrutta le sue capacità di ragionamento per risolverli in autonomia. Tuttavia, in caso di difficoltà maggiori, chiede supporto all’utente, che può intervenire e riprendere il controllo in qualsiasi momento.

Operator è attualmente disponibile in anteprima per gli utenti del livello Pro negli Stati Uniti tramite una piattaforma web dedicata. OpenAI prevede di estendere l’accesso a un pubblico più ampio, incluse le versioni Plus, Team ed Enterprise, e di integrarlo direttamente in ChatGPT una volta completata la fase di test. Con Operator, OpenAI sta aprendo la strada a un futuro in cui gli agenti AI potranno semplificare e ottimizzare un’ampia gamma di attività online.