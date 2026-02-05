PanaCIM-EE Gen2: il software che garantisce continuità operativa

News | Software

Una piattaforma modulare e scalabile che integra monitoraggio, tracciabilità e analisi avanzata per migliorare continuità operativa, qualità e manutenzione predittiva nelle linee SMT (Surface Mount Technology).

PanaCIM-EE Gen2 di Panasonic, l’evoluzione del proprio sistema di gestione di linea pensato per le Smart Factory, è progettato per migliorare continuità operativa, qualità e controllo dei processi nella produzione elettronica. In un contesto industriale in cui fermi macchina imprevisti e carenze di materiali possono tradursi rapidamente in ritardi, difetti e costi aggiuntivi, PanaCIM-EE Gen2 garantisce invece visibilità, tracciabilità e capacità di analisi in tempo reale lungo l’intera linea SMT (Surface Mount Technology).

Ogni linea SMT opera separatamente

Grazie a un’architettura modulare e scalabile, PanaCIM-EE Gen2 consente ai produttori di implementare inizialmente le funzionalità essenziali e di ampliare il sistema progressivamente, in base alla crescita delle esigenze produttive. Ogni linea SMT opera in modo indipendente, eliminando i singoli punti di guasto e garantendo stabilità anche in condizioni operative complesse.

La pianificazione della manutenzione

Un elemento distintivo di PanaCIM-EE Gen2 è il focus sulla manutenzione predittiva. Il sistema monitora costantemente lo stato di feeder, ugelli e teste di posizionamento, registrandone utilizzo e condizioni operative. In questo modo, le attività di manutenzione possono essere pianificate prima che si verifichino guasti, riducendo i fermi linea e ottimizzando l’impiego delle risorse.

Le funzionalità di monitoraggio e analisi della produzione mettono a disposizione dashboard in tempo reale e dati storici, trasformando le informazioni di fabbrica in insight concreti per il management. Trend, colli di bottiglia e opportunità di miglioramento diventano immediatamente visibili, supportando decisioni rapide e basate sui dati.

PanaCIM-EE Gen2 si integra inoltre con i sistemi di Quality Management System (QMS) aziendali, contribuendo a metriche chiave come il Mean Time to Repair (MTTR). La tracciabilità completa di guasti, interventi e azioni correttive semplifica audit e conformità normativa, rafforzando il controllo della qualità.

Con PanaCIM-EE Gen2, Panasonic conferma il proprio impegno nel supportare i produttori elettronici nel percorso verso l’Industry 4.0, offrendo una piattaforma unica che unisce controllo operativo, manutenzione predittiva e miglioramento continuo delle prestazioni.

Il sistema è inoltre pronto per gli standard industriali, con supporto nativo a SEMI SMT-ELS, IPC-CFX e Hermes, assicurando un’integrazione fluida sia con le macchine Panasonic sia con sistemi di terze parti. Questo approccio “open” rende PanaCIM-EE Gen2 una soluzione adatta a contesti produttivi eterogenei e già esistenti.

Sul piano operativo, il software assicura il corretto utilizzo dei materiali attraverso la verifica dei componenti, il tracciamento delle bobine e il monitoraggio dei livelli di magazzino, includendo la protezione dei dispositivi sensibili all’umidità. La tracciabilità completa di pannelli, componenti e posizionamenti consente di individuare rapidamente l’origine di eventuali problemi di qualità, riducendo i tempi di analisi e intervento.