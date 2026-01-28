Panasonic Image Adjust Pro semplifica flussi e tempi di lavoro

News | Software

Si chiama Image Adjust Pro ed è il nuovo plug-in Media Production Suite di Panasonic che consente agli operatori di regolare le impostazioni dell’immagine per più fotocamere da studio e Panasonic PTZ direttamente da PC o tablet. La sua Media Production Suite, infatti, semplifica e migliora i flussi di lavoro professionali della produzione video, portando gestione delle telecamere, monitoraggio dello stato e controllo in una piattaforma software unificata e intuitiva. Il rilascio del plug-in è previsto per il primo trimestre dell’anno civile 2026.

Funzionamento simultaneo della telecamera

In ambienti di produzione e trasmissione impegnativi, come studi televisivi e grandi sedi per eventi dove vengono utilizzati più tipi di telecamere, i team spesso dispongono di spazi limitati per l’installazione di più pannelli di comando remoto. Inoltre, gestire la regolazione dell’immagine per diversi modelli di fotocamere può essere complesso e richiedere molto tempo.

L’Image Adjust Pro di Panasonic affronta questi problemi direttamente tramite un pannello di comando remoto basato su software-compatibile con le fotocamere Panasonic Studio e PTZ. Una singola licenza consente agli utenti di registrare fino a 99 telecamere, monitorare lo stato delle telecamere e controllare fino a 20 telecamere simultaneamente da un PC o un tablet. Questo offre un’alternativa flessibile e scalabile alle configurazioni solo hardware. Quando utilizzato insieme ai sistemi di telecamere Panasonic e ai pannelli di comando remoto hardware, il plug-in consente l’operazione remota riducendo la necessità di apparecchiature fisiche, aiutando a semplificare i flussi di lavoro di produzione.

Inizialmente compatibile con le fotocamere da studio AK-UCX100, AK-UC4000/UC4000B e AK-UC3300, così come con le telecamere AW-UE160 e AW-UE150A PTZ e la fotocamera polifunzionale AK-UBX100. Il supporto per le telecamere AW-UE150 e AW-UR100 PTZ sarà aggiunto in un aggiornamento futuro.

La compatibilità del plug-in con le fotocamere Panasonic Studio e PTZ lo rende particolarmente adatto ad ambienti di produzione di grandi dimensioni con più videocamere. La sua schermata panoramica mostra lo stato di ogni fotocamera coperta da licenza, con uno schermo a pannello che emula la disposizione di un pannello di comando remoto hardware per il controllo diretto multi-camera-.

Le capacità di regolazione dell’immagine contenute in Image Adjust Pro corrispondono a quelle della serie AK-HRP ROP di Panasonic. Questo permette ai team di produzione di operare all’interno di un sistema ibrido, in cui le telecamere primarie sono azionate tramite pannello di comando remoto hardware, con unità aggiuntive controllate tramite il plug-in. Questo riduce il numero di pannelli di comando remoto fisici necessari senza compromettere la precisione. Nei sistemi basati su IP-, i pannelli di comando remoto plug-in e hardware possono operare in parallelo, garantendo un controllo fluido e personalizzato per ogni sito di produzione.

Da più dispositivi sulla stella rete

Oltre al PC principale su cui è installato il plug-in, Image Adjust Pro può essere utilizzato da più dispositivi sulla stessa rete – inclusi dispositivi portatili. Questo approccio decentralizzato permette ai direttori di produzione di monitorare lo stato delle telecamere e gestire tutte le telecamere centralmente, mentre il personale di illuminazione e tecnico può regolare le impostazioni direttamente dalle proprie stazioni. Questo si traduce in flussi di lavoro sempre più flessibili e collaborativi che eliminano vincoli fisici e migliorano l’efficienza operativa.

Per supportare operatori con diversi livelli di esperienza, il plug-in offre tre diverse opzioni GUI. Questi includono una disposizione hardware che rispecchia la configurazione dei pulsanti del HRP1010, una disposizione grafica simile a un software di montaggio video e un’interfaccia personalizzabile che mostra solo i controlli essenziali. Questi offrono un funzionamento intuitivo sia per operatori esperti sia per utenti con formazione limitata, supportando una vasta gamma di stili e requisiti produttivi.

Grazie alla sua flessibilità basata sul software, alle funzionalità avanzate di regolazione dell’immagine e all’accessibilità multidispositivo, Image Adjust Pro semplifica la configurazione e il funzionamento del sistema in ambienti multicamera.