Paramount+ sbarca in Italia: cos’è, quando arriva, quanto costa e catalogo di film e serie TV disponibili sulla piattaforma streaming.

Quando arriva Paramount+ in Italia

Una nuova piattaforma streaming è in arrivo in Italia, e stiamo parlando di Paramount+. Infatti il servizio online si aggiunge alla già ampia gamma di strumenti per guardare serie TV e film su Internet. Ma quando debutterà nel nostro paese? La data scelta coincide con il 15 settembre, giorno dal quale sarà possibile visionare i suoi contenuti previa sottoscrizione di un abbonamento.

Film e serie TV

Quali sono i contenuti presenti nella libreria di Paramount+ in Italia? Primo tra tutti Top Gun: Maverick, il film con Tom Cruise che ha trionfato al botteghino e sarà disponibile per gli abbonati senza costi aggiuntivi a partire da dicembre. Inoltre ci saranno tutti gli episodi di South Park, ma anche Star Trek: Prodigy e lo spin-off di Yellowstone 1923 con Harrison Ford. Altre chicche sono The First Lady, The Offer, Tulsa King con Sylvester Stallone, iCarly e tanto altro. Anche l’Italia non si tira indietro con le sue produzioni originali, quali Circeo di Andrea Molaioli, 14 giorni di Ivan Cotroneo, Corpo libero, Miss Fallaci e Ti mangio il cuore.

Si potranno poi vedere i titoli di realtà come Paramount Pictures, CBS, MTV, Nickelodeon, BET, Comedy Central, Showtime, Pluto TV, Simon & Schuster. In Italia sono confermate le collaborazioni con Cattleya, Indigo e Sky.

Paramount+ prezzo

Quanto costa infine Paramount+ in Italia? Il costo dell’abbonamento è di 7,99 euro al mese, e quindi un prezzo competitivo rispetto ad altre realtà già presenti sul nostro territorio. L’abbonamento annuale sarà di 79,90 euro ed è incluso un periodo di prova gratuito di 7 giorni.

Paramount+ sarà accessibile via streaming tramite mobile, diverse Smart TV e dispositivi Apple, Amazon, Google e Samsung. Inoltre sarà anche inserita(senza costi aggiuntivi) nel pacchetto Sky Cinema e Sky Q.

