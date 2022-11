1 Le password più usate

Le password, come tutti ben sappiamo, sono una sequenza di caratteri alfanumerici e simboli utilizzate per accedere esclusivamente alle risorse informatiche o per effettuare operazioni in cifratura. Ma vi siete mai chiesti quali sono le password più usate in Italia e nel resto del mondo? Siamo certi che almeno una volta ci avrete pensato. Ebbene ora grazie a una classifica compilata annualmente da NordPass abbiamo la risposta.

Partiamo con il dire che nel corso di questo 2022 tra le password più usate al mondo c’è la parola “password”. Ebbene sì, avete capito perfettamente. Originale per alcuni, banale per altri. In Italia, invece, gli utenti pare abbiano un po’ meno fantasia, invece. Pare che la parola chiave più comune sia una serie di numeri: “123456”. Una vecchia abitudine che, come spiegato dalla società che stila questa lista, sembra essere “dura a morire”, nonostante la consapevolezza informatica.

Questo tipo di password (tra le più usate), infatti, sono considerate decisamente deboli e facilmente reperibili. Non sono sicuramente in grado di proteggere in modo adeguato l’account di ogni utente.

In base a questa analisi, si apprende ancora che rispetto al dati emessi nel 2021, il 73% delle 200 password più usate non sembra essere variato nel 2022. Sempre soffermandoci sui numeri alla mano, l’83% delle parole chiave più comuni può essere “sgamabile” in meno di un battibaleno.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo la classifica delle password più usate in Italia e nel mondo…