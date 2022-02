Aka7even domina il Fantasanremo: chi è zia Mara

La seconda serata del Festival di Sanremo 2022 si è conclusa e tra gli artisti che si sono esibiti troviamo anche Aka7even. Il cantante ex concorrente di Amici ha regalato alcuni momenti epici sul palco dell’Ariston. Infatti l’artista ha reso fieri tutti coloro che lo hanno scelto per il Fantasanremo, dicendo il nome della competizione, la parola Papalina e salutando anche zia Mara dopo la sua esibizione. Ma cosa vuol dire? Chi è zia Mara?

Il Fantasaremo sta conquistando il popolo del web e sono milioni gli italiani che hanno preso parte a questo gioco. Ogni partecipante ha una squadra formata da cinque artisti in gara, scelti personalmente. Il gioco prevede l’assegnazione di bonus e malus a ogni cantante, in base a cosa accade loro sul palco dell’Ariston.

Sono 20 i punti bonus assegnati all’artista che dice espressamente saluta la zia Mara sul palco di Sanremo, e Aka7even se li è portati a casa tutti. Si tratta di una delle parole chiave del Fantasanremo, come riporta anche il regolamento del gioco. Il bonus viene assegnato solo la prima volta che il cantante in gara manda i suoi ossequi a Mara. E questa Mara è proprio Mara Venier, nota conduttrice italiana!

Mara Venier ha inoltre apprezzato il saluto di Aka7even, tanto che lo ha ringraziato nelle sue Storie Instagram!

Chi si sta pentendo di non averlo messo in squadra, considerando che ha anche detto “Papalina e Fantasanremo“, regalando altri punti a chi lo ha scelto e ottenendo il primo posto in classifica?

Clicca QUI per vedere la classifica attuale del Fantasanremo, dopo le prime due serate.

PC Professionale © riproduzione riservata.