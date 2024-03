News

Martina Pedretti | 27 Marzo 2024

Disney+

Disney+ ha cambiato ufficialmente il colore del suo logo: cosa sta succedendo e perché l’app non è più blu

Disney+ cambia logo: ora è verde acqua

Il logo di Disney+ ha ottenuto un restyling nell’App Store ed è cambiato, da blu scuro a verde acqua e bianco. Ma perché si è deciso di stravolgere il look della piattaforma?

La tavolozza dei colori del logo del il servizio di streaming gestito dalla Walt Disney Company è blu scuro, sin dal suo lancio il 12 novembre 2019. Tuttavia ora sia l’app iOS che quella per le smart TV e console hanno subito un grosso cambiamento. Google Play, è l’unico posto in cui l’app (Android) non ha ricevuto l’aggiornamento verde acqua.

Disney non ha ancora fornito una spiegazione per il cambio di colore del logo di Disney Plus, ma ci sono alcune speculazioni sul perché ciò sia accaduto.

La causa principale del cambiamento di colore è probabilmente la fusione in corso tra Disney+ e Hulu negli USA, cominciata all’inizio di quest’anno. Da dicembre, gli utenti del Disney Bundle hanno accesso a una versione beta, che consente loro di utilizzare l’app per visualizzare i contenuti Hulu, che tendono ad attrarre una fascia di età più avanzata. La nuova tavolozza di colori per Disney+, che combina il blu Disney con il verde Hulu, è probabilmente un preludio all’esperienza che verrà lanciata alla fine di questo mese.

Un altro motivo ipotizzato è che altre applicazioni, come Paramount+ e Max, utilizzano già il blu e il bianco per i loro loghi. Forse Disney ha intrapreso questa azione per far risaltare la propria app tra i tanti loghi della concorrenza.

Anche se per il momento il nuovo look verde acqua di Disney+ è puramente estetico, ha scioccato molti utenti, che non si aspettavano un tale cambiamento.