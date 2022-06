Perché Instagram fa vedere le stesse vecchie storie in loop

Su Instagram continuano ad apparire vecchie storie

Nelle ultime ore siete entrati su Instagram e a ogni vostro accesso continuate a vedere vecchie storie che vi sono già apparse in loop? Ecco spiegato cosa sta succedendo.

Come spesso accade, Instagram ha delle giornate in cui non funziona alla perfezione, e va in down, mandando nel panico gli utenti di tutto il mondo. C’è chi si riversa su Twitter per scoprire se il problema è solo suo o se coinvolge un gruppo più ampio, e chi invece si allontana dalla piattaforma sempre di più. L’Instagram down delle ultime ore si è tradotto con la visualizzazione in loop di vecchie storie del giorno prima, già apparse.

Infatti diversi utenti hanno segnalato su altri social di veder comparire sulla propria home storie dei following già apparse e viste il giorno precedente. Inoltre, nonostante questa ulteriore visualizzazione, queste continuano a ripresentarsi in una specie di loop. La frustrazione dell’utenza di Instagram è alta, tant’è che in molti non sanno più come fare.

Per il momento i disguidi continuano, anche se non per tutti gli utenti e Instagram non si è ancora espresso in tal senso. Infatti al momento non sappiamo perché faccia vedere le vecchie Storie in loop. Sicuramente questo bug sarà risolto nelle prossime ore.

PC Professionale © riproduzione riservata.