Se da una parte i giocatori di PlayStation sanno che un giorno tutti i videogiochi della console caleranno di prezzo, dall’altro gli affezionati a Nintendo sanno che per loro non sarà mai così. I titoli dell’azienda giapponese infatti non calano mai, se non in occasioni speciali grazie a particolari sconti dedicati, anche se non per tutti i giochi. Ma perché questo succede? Come mai i videogiochi Nintendo non scendono mai di prezzo?

A rispondere al quesito è Satoru Iwata, l’ex presidente di Nintendo, che ha chiarito la questione. Infatti nel suo libro autobiografico, “Ask Iwata”, che ha debuttato nelle librerie postumo, Iwata parla del suo percorso da CEO e della politica dell’azienda. Tra le pagine si legge come Nintendo sia riuscita a raggiungere il suo successo, e chiarisce alcuni punti. Tra questi ovviamente tratta anche la policy dei prezzi dei videogiochi che non scendono mai, e quando, saltuariamente, si sceglie di lanciare degli sconti:

Dopo che un nuovo hardware viene lanciato sul mercato, il prezzo viene gradualmente ridotto per la durata di cinque anni. Questo fino a quando la domanda non ha fatto il suo corso. Ma quando c’è sempre domanda, perché preoccuparsi di ridurre il prezzo in questo modo? La mia opinione sulla situazione è che se abbassi il prezzo nel tempo, il produttore condiziona il cliente ad aspettare un’offerta migliore. Ho sempre trovato strano questo approccio. nintendo

Ovviamente, questo non significa che io sia completamente contrario all’abbassamento dei prezzi. Tuttavia ho sempre voluto evitare una situazione in cui le prime persone che acquistano e ci supportano si sentano punite per aver pagato di più, lamentandosi e dicendo ‘è questo il prezzo che pago per essere il primo?’.“

Insomma sembra che la politica legata ai prezzi dei videogiochi Nintendo sia dovuta al fatto che c’è sempre richiesta per i titoli dell’azienda videoludica. Inoltre, come rivelato dall’ex CEO, la società nipponica preferisce non discriminare chi ha scelto di comprare fin da subito, a prezzo pieno, un titolo. Si vuole quindi premiare chi ha acquistato in pre-ordine o al Day One di un videogioco, al contrario di quanto avviene nel caso di altre aziende.

Se quindi non avete ancora provato Legend of Zelda: Breath of The Wild, nonostante sia uscito 3 anni fa, perché attendete un suo calo di prezzo, è il caso di acquistarlo. Dopotutto, prossimamente Nintendo lancerà il suo seguito.

