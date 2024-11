News

Martina Pedretti | 5 Novembre 2024

Addio al blocco su Twitter, gli utenti bloccati potranno ora visualizzare i tuoi post

Elon Musk ha introdotto una nuova politica su X (ex Twitter) che permette agli utenti bloccati di vedere comunque i post pubblici degli account che li hanno bloccati, ma con alcune restrizioni.

Ad annunciarlo è stato Musk stesso a fine settembre, e il cambiamento è ora diventato effettivo sul social.

Ma facciamo subito chiarezza su cosa cambia e cosa sta succedendo. Se un utente visita un account che lo ha bloccato, appare un messaggio che informa che può visualizzare i post pubblici di quell’utente, ma non può interagire, seguirlo o inviargli messaggi.

In precedenza, il blocco impediva all’utente bloccato sia di interagire, ma soprattutto di visualizzare i contenuti dell’account in questione. Questa nuova politica, secondo Musk, è mirata a favorire una maggiore trasparenza e a ridurre i problemi di doxing (la condivisione non autorizzata di dati personali), dato che ora gli utenti possono vedere cosa viene pubblicato senza bisogno di creare nuovi account o profili falsi per aggirare il blocco.

Musk ha più volte espresso disappunto per la funzione di blocco, e inizialmente aveva anche ventilato l’ipotesi di eliminare completamente la possibilità di bloccare utenti, fatta eccezione per i messaggi diretti.

Inutile dire che su Twitter gli utenti si sono riversati per criticare questo aggiornamento della funzionalità di blocco. In molti infatti si lamentano, sostenendo che il punto focale del bloccare un altro utente risiede proprio nell’impedirgli di visualizzare cosa posta sul social.

La decisione, tuttavia, potrebbe avere implicazioni per X rispetto alle linee guida dell’App Store di Apple. Infatti queste richiedono ai social network di fornire agli utenti la possibilità di bloccare efficacemente utenti abusivi. Al momento non è chiaro se questa nuova versione del blocco soddisfi tali standard.

La modifica alla funzione di blocco è solo una delle molteplici revisioni che Musk ha introdotto da quando ha acquisito X. Basti pensare al segno di spunta blu che verificava l’autenticità degli account, ora disponibile solo per gli utenti paganti. Inoltre la visibilità delle interazioni sui post è stata ridotta.