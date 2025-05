Perché su WhatsApp gli audio rimangono verdi dopo averli ascoltati

News

Martina Pedretti | 19 Maggio 2025

WhatsApp

Cosa succede ai messaggio vocali di WhatsApp? Gli audio rimangono verdi anche dopo averli ascoltati

Se hai notato che, anche dopo aver ascoltato un messaggio vocale su WhatsApp, il microfono accanto all’audio resta verde, sappi che non sei l’unico. Sempre più utenti – soprattutto su iPhone – stanno segnalando questo comportamento anomalo dell’app, che genera confusione su cosa sia stato ascoltato e cosa no.

In condizioni normali, WhatsApp utilizza il colore del microfono accanto agli audio per indicare lo stato del messaggio:

Verde = non ascoltato.

= non ascoltato. Blu = ascoltato.

Questa logica aiuta soprattutto nelle chat molto attive o nei gruppi pieni di messaggi vocali, per capire a colpo d’occhio cosa resta da sentire. Tuttavia, qualcosa negli ultimi aggiornamenti sembra essersi rotto.

Secondo quanto riportato da WaBetaInfo, una fonte attendibile sulle novità di WhatsApp, il problema è emerso dopo gli ultimi update dell’app e colpisce principalmente gli utenti iOS. In particolare:

Il microfono resta verde anche dopo che l’audio è stato ascoltato.

anche dopo che l’audio è stato ascoltato. Anche la linea di avanzamento dell’ascolto può rimanere attiva, come se il file fosse ancora da sentire.

Il risultato? Un’interfaccia che suggerisce che non hai ancora ascoltato messaggi che in realtà hai già sentito, costringendo molti a riascoltarli inutilmente. Questo può essere particolarmente frustrante in chat di lavoro o gruppi familiari, dove la chiarezza è fondamentale per non perdere informazioni importanti.

Per ora, non c’è una soluzione fai-da-te efficace: si tratta di un bug temporaneo, che verrà corretto con uno dei prossimi aggiornamenti dell’app per iOS. Gli utenti Android e WhatsApp Web sembrano invece meno colpiti o del tutto immuni al problema.

Se stai affrontando questo problema, l’unica cosa che puoi fare è tenere aggiornata l’app e attendere il fix ufficiale da parte di WhatsApp. Nel frattempo, potrebbe essere utile segnalare il bug direttamente tramite il supporto dell’app per accelerarne la risoluzione. Speriamo che presto tutto venga ristabilito.