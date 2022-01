Sony ha annunciato PlayStation VR2 durante il CES 2022: ecco cosa sappiamo su uscita, prezzo, caratteristiche, giochi e controller Sense.

PlayStation VR 2 uscita

Durante la conferenza di Sony del CES 2022, è stato annunciato il PlayStation VR2. Infatti l’azienda è al lavoro per lanciare la prossima versione degli visore per realtà virtuale, legato al mondo dei videogiochi. Al momento però non è ancora stato svelato il design definitivo, anche se sappiamo alcuni importanti dettagli.

Non sappiamo nemmeno quando esce PlayStation VR2. Tuttavia sembra che la data di uscita cadrà nel corso del 2022.

PlayStation VR2 caratteristiche

Di seguito potete leggere le caratteristiche del PlayStation VR2, rispetto alla sua versione precedente.

Fedeltà visiva : per vivere un’esperienza visiva ad alta fedeltà, PS VR2 offrirà HDR 4K e un campo visivo di 110 gradi. Con un display OLED, si potrà giocare con una risoluzione di 2000×2040 per occhio e frame rate uniformi di 90/120Hz;

: per vivere un’esperienza visiva ad alta fedeltà, offrirà HDR 4K e un campo visivo di 110 gradi. Con un display OLED, si potrà giocare con una risoluzione di 2000×2040 per occhio e frame rate uniformi di 90/120Hz; Tracciamento del controller basato sul visore : PS VR2 tiene traccia del giocatore e del controller grazie alle telecamere integrate nel visore. I movimenti e la direzione in cui si guarda si rifletteranno nei giochi senza necessità di una telecamera esterna;

: PS VR2 tiene traccia del giocatore e del controller grazie alle telecamere integrate nel visore. I movimenti e la direzione in cui si guarda si rifletteranno nei giochi senza necessità di una telecamera esterna; Eye Tracking : PS VR2 rileva il movimento degli occhi, e un semplice sguardo in una direzione specifica potrà creare un input aggiuntivo per il personaggio nel gioco. Così facendo i giocatori possono interagire in modo più intuitivo in modi nuovi e realistici, partecipando a un nuovo livello di realismo nel gioco.

: PS VR2 rileva il movimento degli occhi, e un semplice sguardo in una direzione specifica potrà creare un input aggiuntivo per il personaggio nel gioco. Così facendo i giocatori possono interagire in modo più intuitivo in modi nuovi e realistici, partecipando a un nuovo livello di realismo nel gioco. Tecnologia Sense: combina tracciamento oculare, feedback delle cuffie, audio 3D e l’innovativo controller PS VR2 Sense per creare una sensazione di immersione incredibilmente profonda. Il feedback delle cuffie amplifica le sensazioni di gioco del giocatore. È creato da un singolo motore integrato con vibrazioni che aggiungono un elemento tattile intelligente, avvicinando i giocatori all’esperienza di gioco. Ad esempio, i giocatori possono sentire l’impulso elevato di un personaggio durante i momenti di tensione, la corsa degli oggetti che passano vicino alla testa del personaggio o la spinta di un veicolo mentre il personaggio accelera in avanti. Inoltre, Tempest 3D AudioTech di PS5 rende vivi i suoni nell’ambiente circostante il giocatore, aggiungendo a questo nuovo livello di immersione.

PlayStation VR 2 Sense controller

Oltre al PlayStation VR 2 è stato annunciato anche il nuovo controller, dal nome Sense. Tra le sue caratteristiche segnaliamo il rilevamento/tracciamento, ovvero un sistema di rilevamento del movimento a sei assi e un sensore capacitivo, per il rilevamento del tocco delle dita LED IR.

Per quanto riguarda il feedback sarà presento l’effetto trigger sul pulsante R2/L2, e il feedback aptico. Il portale d’ingresso sarà USB type-C, mentre la connettività sarà Bluetooth. La batteria agli ioni di litio è ricaricabile.

Quando costa?

Al momento non è stato rivelato il prezzo del visore PlayStation VR2. Infatti non sappiamo ancora quanto costerà, e lo stesso vale per il controller Sense.

Giochi PlayStation VR 2

Durante la conferenza del CES 2022 è stato annunciato anche uno dei primi titoli di PlayStation VR2, ovvero Horizon Call of the Mountain. Si tratta di uno spin-off di Horizon Zero Dawn, con diverse nuove feature e una storia del tutto nuova.

Rimaniamo in attesa di scoprire altri giochi per il nuovo visore.

