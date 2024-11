News

Nicolo Figini | 5 Novembre 2024

Prime Video

In arrivo X-Ray Recaps, la nuova funzione di Prime Video grazie alla quale l’intelligenza artificiale sarà in grado di fare un riassunto automatico per tutti gli spettatori di serie TV.

L’intelligenza artificiale su Prime Video

Anche Amazon Prime Video introduce all’interno delle sue funzioni l’intelligenza artificiale. In queste ultime ore, infatti, è stato annunciato che è in arrivo l’opzione X-Ray Recaps,, strumento in grado di creare brevi riassunti per la serie TV della piattaforma. Ma come funziona nello specifico?

Stando a quanto riporta anche il sito About Amazon, l’AI sarà capace di generare dei riassunti di intere stagioni TV, singoli episodi oppure parte di essi. La particolarità sta nel fatto che se uno spettatore decide di fermarsi a metà puntata, l’intelligenza artificiale sarà in grado di dire tutto ciò che è accaduto in precedenza, così da rinfrescare la memoria. Il vicepresidente del prodotto di Prime Video, Adam Gray, ha spiegato:

I team del prodotto e della tecnologia di Prime Video lavorano senza sosta dietro le quinte per garantire un’ottima esperienza allo spettatore. Con la creazione di X-Ray Recaps risolviamo un problema molto comune a tutti gli utenti: dimenticarsi dove si è rimasti.

Con questa funzione avranno a disposizione i momenti più importanti dal punto di vista della trama. Così i nostri clienti potranno riscoprire perché si sono innamorati di una serie”.

Al momento, purtroppo, tale funzione è disponibile in versione beta per i clienti Fire TV negli Stati Uniti e riguarda solo le serie originali Amazon. Quindi stiamo parlando di serie TV come La ruota del tempo, The Boys, Gen V e tanti altri ancora. Pare che nel resto del mondo si diffonderà entro la fine del 2024, ma non abbiamo una data precisa.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, intanto fateci sapere cosa ne pensate con un commento!