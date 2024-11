iOS | News

Nicolo Figini | 5 Novembre 2024

Apple

Andiamo a scoprire quando esce il sistema operativo iOS 18.2 per iPhone. La data di uscita in Italia e le novità

Cosa sappiamo del prossimo aggiornamento del sistema operativo Apple? Ecco tutto quello che sappiamo su quando esce iOS 18.2 e tutte le novità legate all’uscita in Italia e alle funzioni relative all’AI.

iOS 18.2 uscita in Italia

Quando esce iOS 18.2 in Italia? La data di uscita in Italia, così come nel resto del mondo, dovrebbe essere prevista per il 2 dicembre 2024.

In anticipo di una settimana, quindi, rispetto a ciò che accade di norma con le seconde versioni di un sistema operativo Apple.

Ad aprile 2025, invece, ci si aspetta l’uscita di iOS 18.4, ma ne riparleremo. Adesso che abbiamo capito quando sarà possibile fare il download, andiamo alla scoperta di tutte le novità e le funzioni del sistema operativo iOS 18.2.

Le novità del sistema operativo Apple

Tante le novità che gli utenti potranno notare grazie a iOS 18.2. L’aggiornamento del sistema operativo Apple, infatti, ha lo scopo di risolvere i bug e di introdurre molte funzioni e un primo assaggio è stato dato dalla versione beta 2 di iOS 18.2. Ecco la lista, come riporta anche il sito HDBlog:

Nuova sezione ‘ App di default ‘: gli utenti possono personalizzare la propria esperienza d’uso dello smartphone.

‘: gli utenti possono personalizzare la propria esperienza d’uso dello smartphone. Disinstallare in Europa, App Store , Fotocamera , Foto , Messaggi e Safari .

in Europa, , , , e . Nuova interfaccia per le Mail con la suddivisione in Primario , Transazioni , Aggiornamenti e Promozioni .

con la suddivisione in , , e . Gli utenti possono decidere di sovrapporre o separare le tracce audio all’interno di Memo Vocali .

. Limite di volume : nella sezione Suoni e Feedback Aptico è stata aggiunta tale funzione, in modo impostare un limite massimo .

: nella sezione è stata aggiunta tale funzione, in modo impostare un . Puzzle Sudoku giornalieri per gli abbonati a Apple News+ (Stati Uniti).

giornalieri per gli abbonati a (Stati Uniti). La possibilità di segnalare contenuti che hanno al loro interno delle nudità su iMessage (Australia).

Ma le funzioni e le novità del sistema operativo iOS 18.2 per Apple non finiscono qui. Queste infatti si ampliano anche per quanto riguarda l’intelligenza artificiale.

Le funzioni dell’AI con iOS 18.2

La decisione di anticipare il lancio, inoltre, sarebbe da attribuire anche alla volontà della Apple di mettere sul mercato una serie di funzioni relative all’AI. Il sistema operativo iOS 18.2, infatti, si impegna a implementare anche le seguenti novità:

Image Playground : l’applicazione permette di creare immagini partendo da descrizioni fornite da Apple . Gli utenti possono personalizzarle a loro piacimento o dare vita a dei personaggi che assomigliano ai propri amici e parenti inserendo loro immagini.

: l’applicazione permette di partendo da descrizioni fornite da . Gli utenti possono personalizzarle a loro piacimento o dare vita a dei personaggi che assomigliano ai propri amici e parenti inserendo loro immagini. Image Wand : si trova nell’app Note dell’iPad e si può utilizzare l’ Apple Pencil per apportare modifiche ai testi.

: si trova nell’app dell’iPad e si può utilizzare l’ per apportare modifiche ai testi. Genmoji : si possono creare emoji basate sulla descrizione o la foto di amici e parenti. Al momento dell’uscita non è disponibile su macOS Sequoia .

: si possono basate sulla descrizione o la foto di amici e parenti. Al momento dell’uscita . Integrazione ChatGPT con Siri : viene potenziata la capacità dell’assistente vocale e per attivarla basta pronunciare la frase “chiedi a ChatGPT“.

: viene potenziata la capacità dell’assistente vocale e per attivarla basta pronunciare la frase “chiedi a ChatGPT“. Visual Intelligence: basta puntare la telecamera verso un qualsiasi cosa che vi circonda per ottenere informazioni su di essa. La funzione può anche leggere testi, interagire con ChatGPT e copiare indirizzi.

