Nicolo Figini | 28 Gennaio 2025

Andiamo alla scoperta del prossimo aggiornamento del sistema operativo per i dispositivi Apple. Tutto su quando esce iOS 18.4 e le informazioni legate alle novità.

Quando esce?

C’è molto fermento per la versione stabile di iOS 18.3 ma gli utenti guardano già al futuro e pensano a tutte le novità che riserverà il prossimo aggiornamento di sistema.

Quando esce iOS 18.4? Questo, come riporta anche il sito Bloomberg, potrebbe essere rilasciato ad aprile 2025 anche se il ciclo di beta testing, a fine gennaio, non ha ancora avuto inizio.

Vi terremo aggiornati sulla data di uscita non appena ne sapremo di più, ma nel frattempo andiamo avanti tentando di scoprire tutte le novità in merito.

Le novità di iOS 18.4

Molto le novità al centro dell’aggiornamento iOS 18.4 e le maggiori riguardano proprio l’assistente vocale Siri. Si mira a migliorare le prestazioni di tale elemento, inserendo anche un controllo più preciso ed efficiente.

Le principali news dell’upgrade del sistema operativo, quindi, riguarderanno i seguenti punti:

Siri potrà avere accesso alle informazioni personali dell’utente, come la cronologia delle attività, per fornire risposte più accurate.

potrà avere accesso alle informazioni personali dell’utente, come la cronologia delle attività, per fornire risposte più accurate. Siri leggerà ciò che è scritto sullo schermo dello smartphone per replicare alle richieste dell’utente in modo più preciso.

leggerà ciò che è scritto sullo schermo dello smartphone per replicare alle richieste dell’utente in modo più preciso. L’assistente vocale sarà in grado di interagire meglio con le varie applicazioni.

Ma non è finita qui perché tra le novità di iOS 18.4, infatti, saranno disponibili delle inedite emoticon. Tra queste, per esempio, possiamo citare una pala, l’impronta digitale, una faccia con le borse sotto gli occhi, un’arpa, una rapa e un albero spoglio.

Per concludere, aggiungiamo che l’aggiornamento, il giorno dell’uscita, includerà anche l’introduzione della lingua italiana per Apple Intelligence. Tra gli altri idiomi saranno presenti anche il giapponese, il coreano, il francese, il tedesco e lo spagnolo.

Insomma, non perdetevi iOS 18.4 nel momento in cui sarà reso disponibile in tutto il mondo!