Quando saranno annunciati i nuovi iPhone 17?

Martina Pedretti | 14 Luglio 2025

Come da tradizione, Apple si prepara a svelare i nuovi iPhone 17. Ma quando saranno annunciati? Ecco tutte le informazioni.

Quando Apple presenterà i nuovi iPhone 17? Cosa sappiamo

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, il keynote dedicato alla presentazione della nuova gamma di iPhone 17 dovrebbe tenersi nella settimana dell’8 settembre 2025, in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni.

Apple ha quasi sempre scelto la settimana successiva al Labor Day (che nel 2025 cadrà lunedì 1 settembre) per il lancio dei nuovi iPhone. Il giorno preferito per il keynote è il martedì, anche se in tempi recenti non sono mancate eccezioni, come il lunedì dello scorso anno. Alla luce di ciò, le date più plausibili per l’evento sembrano essere martedì 9 o mercoledì 10 settembre, con una leggera possibilità che possa tenersi lunedì 8.

In linea con la strategia comunicativa di Apple, è altamente improbabile che l’evento cada venerdì 12, giorno storicamente mai utilizzato per presentazioni, o giovedì 11 settembre, data generalmente evitata per sensibilità storica.

Il keynote, salvo sorprese, dovrebbe svolgersi come di consueto allo Steve Jobs Theater di Cupertino, alle 10:00 del mattino ora locale (le 19:00 in Italia), con la partecipazione di stampa e addetti ai lavori e la consueta diretta streaming aperta al pubblico.

Per quanto riguarda la disponibilità commerciale degli iPhone 17, le previsioni più accreditate indicano venerdì 19 settembre 2025 come la data in cui la nuova linea arriverà ufficialmente nei negozi e negli store online.

Apple, come sempre, non ha ancora confermato nulla in via ufficiale, ma il quadro che si sta delineando sembra già piuttosto solido: evento nella seconda settimana di settembre, preordini pochi giorni dopo e lancio ufficiale entro metà mese.