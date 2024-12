News

Martina Pedretti | 27 Novembre 2024

Spotify

Spotify Wrapped 2024, quando sarà disponibile quest’anno?

Lo sentite, si sta avvicinando, e no non è il Natale! Ormai non ci si chiede altro, quindi siamo qui per rispondere alla vostra domanda del momento: quando si potrà fare lo Spotify Wrapped 2024?

Sebbene Spotify non abbia ancora rivelato la data esatta, il Wrapped negli ultimi anni è stato rilasciato tra fine novembre e inizio dicembre.

Sin dal primo lancio di Wrapped nel 2016, Spotify ha evitato di annunciare date ufficiali in anticipo. Lo scorso anno è arrivato il 29 novembre, mentre nel 2022 è uscito il 30 novembre. Gli anni precedenti è stato lanciato il 1° dicembre o leggermente più tardi. Dato questo andamento, è probabile che anche Wrapped 2024 sia disponibile entro la prima settimana di dicembre.

Precisamente, se Spotify dovesse seguire lo stesso schema quest’anno (e non c’è garanzia che sarà così), Wrapped 2024 uscirebbe il 27 novembre.

Come al solito, il Wrapped di Spotify sarà disponibile per gli utenti su dispositivi iOS e Android, così come sull’app desktop di Spotify.

Già da ora è disponibile la pagina dedicata al Wrapped 2024, quindi ormai non dovrebbe mancare molto al rilascio della funzione. Nel sito si legge: “I momenti chiave dei tuoi ascolti e molto altro. Continua ad ascoltare quello che ti piace. Ti avviseremo quando sarà pronto. Intanto ripassa i tuoi brani preferiti del 2023“.

Spotify non si è sbilanciato su una data di rilascio per il riepilogo musicale annuale di quest’anno, e ancora non sappiamo cosa possiamo aspettarci dal suo layout e dalle nuove funzionalità in arrivo.

A fine novembre, il 27 per la precisione, sui social della piattaforma è arrivato un breve video che annuncia che presto arriverà il Wrapped.

Come sempre, possiamo aspettarci che Spotify rivelerà il nostro artista più ascoltato, così come i 5 brani e generi più ascoltati e quanti minuti di musica abbiamo ascoltato negli ultimi 10 mesi.